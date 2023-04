“Con o senza Allegri…”: rivelazione improvvisa dopo Juve-Napoli

Juventus, la sconfitta contro il Napoli brucia. Arriva la rivelazione in diretta che svela tutto: “Con o senza Allegri…”, ecco le parole complete

Una sconfitta amara, la terza consecutiva in campionato. La Juventus frena di nuovo, dopo gli stop arrivati contro Lazio e Sassuolo. Pesantissima la rete di Giacomo Raspadori, che ha regalato al suo Napoli i tre punti e che ha ammutolito il popolo dell’Allianz Stadium. Lo stesso che ora ragiona sull’avvenire, con la formazione allenata e guidata da Massimiliano Allegri apparsa in grande difficoltà nel corso di questa seconda parte di stagione.

La semifinale di Europa League resta un risultato positivo, ma il cammino in Serie A della Juventus è completamente da rivedere. I bianconeri latitano per costanza e continuità di risultati, con lo stesso ambiente sabaudo che si interroga sul possibile futuro del ciclo di Massimiliano Allegri.

“Io alla Juventus rifonderei tutto”: ha le idee chiare l’ex Michele Padovano, che ai microfoni di ‘TV Play’ è stato chiaro: Confermerei solo calciatori come Vlahovic, Chiesa, Fagioli, Miretti, Rabiot, Gatti, Danilo e Bremer. Per il resto rifonderei tutto da zero, la Juve ha bisogno di aprire un ciclo”.

Juventus, senti l’ex Padovano: “Con o senza Allegri…”, ma per lui serve rifondare

Una rifondazione che può passare per più versi, come spiega l’ex bianconero. “Ovviamente non faccio parte della nuova dirigenza – continua Padovano – Starà a chi di dovere decidere se rifondare o continuare. E se farlo con o senza Allegri in panchina”.

Lo stesso Allegri che, però, è ancora in corsa per riscattare la stagione della Juventus. Almeno è questa l’analisi conclusiva di Michele Padovano: “A me come ai tifosi piacerebbe vedere i giocatori forti sempre in campo. E vederli tutti dal primo minuto. Allegri, però, ha idee diverse e sa bene in quali condizioni siano davvero i suoi calciatori. È a contatto con loro tutti i giorni. Ora il tecnico deve salvare la stagione, può ancora farlo e riscattare la Juve. Per farlo, però, bisogna che riesca a vincere almeno una delle due coppe in cui è ancora in corsa”.