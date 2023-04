Lazio, rabbia per l’arbitraggio: Lotito è una furia contro l’AIA

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è una furia contro l’AIA per l’arbitraggio di Ghersini durante il match con il Torino, perso 0-1

La sconfitta della Lazio in casa contro il Torino non è ancora stata digerita dal club biancoceleste, per l’arbitraggio di Ghersini giudicato molto negativo da Maurizio Sarri. La lotta alla Champions League, infatti, passa anche per la partita di sabato scorso e lo 0-1 può compromettere la corsa, nonostante la Lazio abbia ancora qualche punto di vantaggio sulle inseguitrici. Domenica prossima ci sarà l’Inter al Meazza, un match che tra l’altro può consegnare la vittoria dello scudetto al Napoli in caso di mancato successo dei biancocelesti.

Sarri nel post-partita aveva evidenziato tutto il suo disappunto per l’operato di Ghersini che “è da fermare, il gol nasce da una rimessa irregolare e ci sono stati interpretazioni differenti degli episodi durante la gara, che potevamo finire in 10 o in 9”. Parole chiare, che dimostrano il disappunto dell’allenatore della Lazio. E a tal proposito, il presidente Claudio Lotito si è fatto sentire nei confronti del designatore, Gianluca Rocchi.

Lazio, Lotito e il dossier sugli errori

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Lazio ha presentato all’AIA un dossier con i torti arbitrali subiti. Non basta, quindi, lo stop di Ghersini per sanare la furia di Claudio Lotito, che ha mandato il messaggio anche a Rocchi. Nelle prossime partite, il club biancoceleste vuole arbitraggi di alto livello per la volata finale, in grado di gestire le pressioni di match molto tesi come quello col Torino. Nelle prossime tre partite, la squadra di Sarri dovrà andare due volte a San Siro per sfidare Inter e Milan.

Due scontri diretti che potrebbero dire tantissimo sulla corsa alla Champions League, grande obiettivo della Lazio. Il campionato fin qui è stato ottimo, con grandi prestazioni per esempio nel derby con la Roma, ma anche con Napoli e Juventus. La difesa si è dimostrata come il punto di forza principale, con ventuno gol subiti in trentuno partite, proprio come il Napoli primo in classifica.