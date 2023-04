Milan, problema in attacco: Ibrahimovic è di nuovo infortunato

Il Milan sta avendo dei problemi in attacco e a questo si aggiunge un nuovo problema fisico per Zlatan Ibrahimovic

La vittoria contro il Lecce dopo due pareggi consecutivi, ha permesso al Milan di conquistare i tre punti e rilanciarsi in zona Champions. C’è attesa per capire quale sarà il risultato tra Atalanta e la Roma tra i rossoneri. Con i salentini è arrivata l’ennesima buona notizia per Stefano Pioli, una doppietta di Rafael Leao che dà continuità alla splendida prestazione allo stadio Maradona contro il Napoli. C’è però un problema per l’allenatore del Milan, che con il Lecce ha puntato su Rebic centravanti.

Il Milan, infatti, non ha a disposizione un centravanti dello stesso livello di Olivier Giroud. Il centravanti francese ha accusato un problema fisico, già contro il Napoli, e Pioli lo ha lasciato in tribuna ieri con il Lecce. Al suo posto ha giocato Rebic e non Origi, con Zlatan Ibrahimovic che, al rientro dall’infortunio, si è nuovamente fatto male. Una tegola da monitorare in vista delle prossime partite.

Milan, in attacco ci sono dei problemi

L’edizione di oggi di Tuttosport si sofferma sul momento di crisi che sta vivendo l’attacco del Milan. Olivier Giroud ha un problema al tendine; Ibrahimovic si è infortunato nel riscaldamento e si è seduto di nuovo in panchina con il Lecce; Rebic e Origi deludono sempre di più con prove insufficienti. Resta Rafael Leao, che migliora di partita in partita per questo finale di stagione dei rossoneri, che cercano il quarto posto con insistenza e la vittoria della Champions League.

La prossima partita sarà il 29 aprile contro la Roma, uno scontro diretto fondamentale per il Milan. Dalla prossima estate, probabilmente, Maldini e Massara punteranno su un nuovo centravanti dopo il rinnovo di Giroud. Una sorta di rivoluzione del reparto con gli addii di Rebic, Origi e Ibrahimovic. Anche perché il francese è un classe ’86 e non può giocare al massimo ogni partita. Diversi sono i profili monitorati come Noah Okafor, ma anche Victor Boniface, una delle sorprese dell’Europa League con sei gol segnati in dieci partite.