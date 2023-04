Osimhen, promessa mantenuta: maglia regalata al piccolo Giuseppe

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha portato a termine uno splendido gesto dopo il siparietto che si è verificato poche settimane fa

Una promessa mantenuta per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli ha dato seguito alle parole pronunciate ad un bambino che insieme a lui è sceso in campo prima della partita con il Torino. Nella gara dello scorso 19 marzo, il giocatore è andato a segno due volte nella sfida vinta dalla sua squadra per 4-0 sulla formazione di Ivan Juric.

Prima della gara però si è registrato un episodio molto divertente. Il calciatore, infatti, ha sorriso presentandosi sul terreno di gioco, accompagnato da un ragazzino, pochi passi più avanti con indosso la sua stessa maschera. Il look del bimbo, che aveva anche il suo stesso colore dei capelli, ha colpito molto l’attaccante nigeriano, che ora ha compiuto pure la promessa fatta.

Napoli, Osimhen mantiene la promessa: maglia consegnata al bambino che lo fece sorridere prima della sfida con il Torino

L’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen ha fatto felice il bambino che prima della gara contro il Torino si è presentato all’ingresso in campo delle due squadre con la stessa maschera protettiva del numero nove azzurro. Il calciatore partenopeo si è mostrato sorridente accanto a lui davanti alle telecamere e gli ha poi offerto pure il cinque.

L’attaccante aveva parlato dell’episodio pure dopo la partita: “Ho visto che aveva il colore dei miei capelli e poi ha messo pure la mia maschera. Spero di incontrarlo e fare una foto con lui”, aveva detto Victor Osimhen.

Promessa mantenuta: Osimhen regala la maglia usata con la Juventus a Giuseppe Loreto, bambino che col Torino sorprese il nigeriano con la sua maschera 🙏 pic.twitter.com/LJxdJgolEw — serieAnews.com (@serieAnews_com) April 24, 2023



Così è stato. Il giocatore nigeriano ha ora consegnato la sua maglia al bambino, Giuseppe Loreto. A far trapelare la notizia è stato proprio quest’ultimo, che si è mostrato visibilmente sorridente mettendo in mostra la maglia numero nove di Osimhen. Oltre a questa anche la mascherina con cui si è presentato orgogliosamente in campo all’Olimpico Grande Torino. Nella foto proposta, non è passata inosservata neppure l’immagine del calciatore presente su una tazza di cappuccino. Il giovane tifoso ha anche realizzato un video per ringraziare il suo idolo.