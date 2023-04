Cassano attacca la Juve: “+15? Una buffonata, la Serie A fa schifo”

Parole, come al solito, polemiche quelle dell’ex calciatore che questa volta ha tirato in ballo anche il Napoli.

La questione sulla penalizzazione di quindici punti alla Juventus ha, ovviamente, generato tantissime polemiche.

L’inchiesta prima sulle plusvalenze, e poi sugli stipendi, che ha coinvolto la Juventus, è un pezzo buio di storia del calcio italiano.

Il 19 aprile il Collegio di Garanzia ha emesso la sentenza di rinvio alla Corte Federale d’Appello con la conseguente, almeno per il momento, restituzione della penalizzazione alla Juventus. Una giornata da incorniciare per gli uomini di Massimiliano Allegri, che nella stessa giornata, poi, hanno anche pareggiato contro lo Sporting Lisbona conquistando la semifinale di Europa League.

I bianconeri sono così passati dal settimo posto, fuori da qualsiasi posto europeo per la prossima stagione, al terzo. La riattribuzione dei quindici punti ha fatto slittare la Juventus direttamente al secondo posto, già però perso a causa della sconfitta contro il Napoli. Attualmente i bianconeri occupano la terza casella, gettando fuori dalla Champions League sia Milan che Inter.

Una situazione che ha indignato molte persone, tra quelli che sostenevano l’assurdità della penalizzazione fin dall’inizio, a quelli contro la riattribuzione della settimana scorsa.

Penalizzazione Juventus, Cassano esagera: “Penalizzate anche il Napoli”

La riattribuzione dei quindici punti di penalizzazione alla Juventus ha scatenato l’ira di molte persone. Tra questi spunta anche un commento di Antonio Cassano. L’ex calciatore, nel consueto appuntamento in diretta sulla BoboTv, ha voluto dire la sua in merito alla questione penalizzazione.

“Dare quindici punti di penalizzazione durante il corso della stagione era già di per sé una buffonata. Se sei sicuro della sentenza che devi infliggere alla Juventus allora la dai al termine della stagione. Ormai sembra di stare a Zelig, in Italia il campionato fa schifo”, ha commentato Cassano.

“Volete sapere cosa bisognerebbe fare? Dovrebbero togliere i punti al Napoli, far vincere lo scudetto alla Juventus con +15 punti e far andare il Napoli in Serie B. Tanto in Italia può succedere di tutto..”, ha concluso l’ex calciatore.

Parole polemiche delle di Cassano, non di certo inedito nelle sue uscite sui generis.