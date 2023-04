Juventus, l’ex proc. Figc: “Nuova penalizzazione sarà sempe afflittiva”

Dopo la sentenza di ieri del Collegio di Garanzia del Coni, un ex proc. Figc si è soffermato sul caso plusvalenze che riguarda la Juventus.

La Juventus di Massimiliano Allegri si è ripresa subito dalla brutta sconfitta rimediata domenica scorsa al Mapei Stadium contro il Sassuolo guidato da Alessio Dionisi. Il team piemontese ha pareggiato per 1-1 ieri sera in Portogallo contro lo Sporting Lisbona, qualificandosi così per le semifinali di Europa League.

I bianconeri, di fatto, sono riusciti a difendere il successo ottenuto una settimana fa all’Allianz Stadium con la rete realizzata da Gatti. Tuttavia, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno sofferto un bel po’ prima di passare il turno, viste le occasioni create dallo Sporting.

La ‘Vecchia Signora’, dopo aver ottenuto la qualificazione alle semifinali di Europa League, dove incontreranno il Siviglia, è attesa ora dal big match di domenica sera all’Allianz Stadium contro il Napoli di Luciano Spalletti capolista. Tuttavia, in attesa del match contro gli azzurri, si sta parlando molto sulla decisione del Collegio di Garanzia del Coni di rimandate gli atti del caso plusvalenze alla Procura della FIGC per una nuova valutazione, togliendo nel frattempo i 15 punti di penalizzazione. Proprio su questa sentenza bisogna registrare alcune dichiarazioni di un ex proc. della Federcalcio.

FIGC, l’ex proc. Di Lello: “A maggio si discuterà solo su quanti punti saranno tolti alla Juve per non farla andare in Champions”

Marco Di Lello, ai microfoni ufficiali di ‘Radio Punto Nuovo’ ,ha infatti parlato così sul caso che riguarda la ‘Vecchia Signora’: “La sentenza del Collegio di Garanzia del Coni è un semplice tecnicismo. Non solo conferma l’intero impianto accusatorio e conferma le sanzioni dei dirigenti bianconeri, richiede soltanto un ampliamento dell’accusa. La punizione non è stata cancellata, semplice si ridiscuterà la nuova penalizzazione che sarà sempre afflittiva”.

L’ex procuratore della FIGC ha poi continuato il suo intervento: “Entro il mese di maggio si discuterà solo su quanti punti saranno tolti alla Juventus per non farla partecipare alla prossima edizione della Champions League. La sentenza di ieri, ripeto, ha accertato i fatti e la slealtà del team bianconero dal punto di vista della Giustizia Sportiva”.