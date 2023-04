Cessioni Juventus, ora può cambiare tutto: tripla mossa a sorpresa

Il piano cessioni della Juventus potrebbe cambiare radicalmente in vista dei prossimi mesi. Tutto potrebbe dipendere dalla qualificazione alla prossima Champions League. Attenzione, però, alle possibili mosse a sorpresa

Quale sarà il futuro della Juventus in vista della prossima cessione? La società bianconera potrebbe valutare attentamente alcune strategie per rilanciare un nuovo progetto in chiave presente, ma soprattutto in vista del futuro. Le valutazioni di mercato, ovviamente, dipenderanno dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. In caso di nuovo penalizzazione e mancata Champions, alcuni rinnovi contrattuali potrebbero complicarsi.

Il rinnovo di Rabiot resta in bilico. La Juventus presenterà al giocatore un’offerta sulla falsariga di quella attuale. 7 milioni di euro a stagione più eventuali bonus. Occhio, però, alle sirene dalla Premier League, e al possibile ritorno al PSG. Qualora un’altra big europea dovesse presentarsi dal giocatore con un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione, sarà difficile trattenere Rabiot in bianconero in vista del futuro.

La qualificazione alla prossima Champions League, però, potrebbe smuovere la situazione in favore dei bianconero. Situazione ingarbugliata e da monitorare attentamente. Da valutare anche il futuro di Di Maria. Il Fideo potrebbe aprire a un altro anno in bianconero, ma solamente di fronte alla partecipazione alla prossima Champions League. Anche in questo caso, quindi, la decisione definitiva arriverà solamente a fine stagione.

Cessioni Juventus, Cuadrado verso l’addio: la verità su Vlahovic

La tripla mossa a sorpresa della Juventus, però, potrebbe riguardare le situazioni legate al futuro di Cuadrado, Vlahovic e Alex Sandro. L’esterno colombiano potrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione. La Juventus potrebbe decidere di non offrire un nuovo contratto all’esterno colombiano. Discorso diverso per Alex Sandro: il suo addio con mancato rinnovo sembrava ormai scontato, ma la sensazione è che il difensore brasiliano rinnoverà con la Juventus per un’altra stagione.

Infine resta da valutare il futuro di Vlahovic. Nonostante le smentite, non è escluso che la Juventus possa prendere in considerazione il sacrificio dell’attaccante serbo per far cassa e rinvestire sul mercato parte della cifra incassata. Vlahovic piace al Manchester United e all’Arsenal. La Juve lo valuta circa 90-100 milioni. In caso di offerta monstre, i bianconeri potrebbero prendere in considerazione l’idea di privarsi di Vlahovic per poi valutare il potenziale affondo su Hojlund, nuovo pupillo della dirigenza juventina.