Rinnovi Juventus, la verità su Rabiot, Di Maria e Cuadrado

Tiene banco la situazioni rinnovi in casa Juventus. La società bianconera valuterà attentamente il futuro di Rabiot, Di Maria e Cuadrado: attenzione alle possibili sorprese

Piede sull’acceleratore e sguardo al futuro. La Juventus, in attesa di capire quale sarà la sentenza sui 15 punti di penalizzazione, ragionerà attentamente sulla questione rinnovi contrattuali. Partendo da Rabiot, la sensazione è che il centrocampista francese possa prendere in considerazione l’idea di resta a Torino solamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Scenario complicato, ma non impossibile. I bianconeri potrebbero presentare una nuova offerta di rinnovo sulla falsariga di quella attuale: 8 milioni di euro a stagione.

Rabiot, come noto, piace particolarmente anche al Manchester United, al Barcellona, ma occhio anche all’Everton e al clamoroso ritorno al PSG. Il diretto interessato prenderà la sua decisione a fine stagione, ma non è escluso che Rabiot possa valutare concretamente l’idea di restare alla Juventus e prolungare il suo attuale contratto con il club bianconero. Difficilmente la nuova proprietà bianconera, presenterà un’offerta maggiore di quella attuale.

Da valutare anche il futuro di Cuadrado. L’esterno colombiano, come noto, attualmente percepisce circa 5 milioni di euro a stagione. La Juventus difficilmente offrirà un nuovo contratto all’ex Fiorentina e Udinese. Classe 1988, 35 anni da compiere, e una condizione fisica sempre più ballerino. La sensazione è che le strade di Cuadrado e della Juventus si interromperanno a fine stagione con l’addio consensuale.

Rinnovi Juventus, Di Maria in bilico: Alex Sandro resta

Timida apertura anche da parte di Di Maria. L’esterno offensivo argentino, stando agli ultimi rumors e novità, potrebbe aprire alla conferma alla Juventus per un altro anno. Anche in questo caso, tutto dipenderà dalla possibile qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League. Se in un primo momento l’argentino aveva chiuso le porte alla conferma, nelle ultime settimane avrebbe preso in seria considerazione l’idea di restare a Torino anche per la prossima stagione.

Sciolti i dubbi su Alex Sandro: il difensore brasiliano prolungherà il suo contratto con la Juventus (possibile rinnovo automatico) per un altro anno. L’ex Porto lascerà Torino la prossima estate, quando il suo contratto scadrà in data 30 giungo 2024.