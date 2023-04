Juventus, l’annuncio fa tremare i tifosi? Parla l’avvocato

La Juventus, tornata terza in classifica, non può comunque sorridere del tutto. L’avvocato, in un’intervista, gela i tifosi.

Due buone notizie, nell’arco di poche ore. Giovedì, infatti, è arrivata la qualificazione alle semifinali di Europa League a spese dello Sporting Lisbona. Al tempo stesso, il Collegio di garanzia presso il Coni ha messo in stand-by la penalizzazione di 15 punti legata al caso plusvalenze. La Juventus, in ogni caso, non può ancora del tutto sorridere visto che all’orizzonte ci sono diverse altre spine da dover gestire.

In primis, il fatto che l’attuale terzo posto alle spalle del Napoli capolista e della Lazio seconda, è da considerare quanto mai temporaneo e provvisorio. Il processo, infatti, riprenderà più avanti (si parla di fine maggio) e non è ancora chiaro cosa accadrà al termine del nuovo dibattimento. Possibile, in tal senso, che il club vada incontro ad una nuova sanzione. La Figc vorrebbe che il tutto si concludesse entro il 30 giugno, così da avere una classifica definitiva in vista della prossima stagione, ma a riguardo non vi è alcuna certezza.

Alla finestra c’è anche la Uefa pronta, come riportato ieri da ‘Il Messaggero’, ad escludere la Vecchia Signora dalle Coppe europee nel caso in cui venissero confermate le anomalie di bilancio. L’iter si preannuncia lungo: la Juventus, in attesa di affrontare l’altro filone dell’inchiesta ovvero quello legato alla manovra stipendi, proverà ad ottenere una piena assoluzione. Le complicazioni, in ogni caso, non si esauriscono qui.

Juventus, arriva l’annuncio che spaventa i tifosi

Al Tar del Lazio, infatti, nello scorso 31 marzo è stato depositato un ricorso volto a chiedere la revoca dello scudetto conquistato nel 2019. Un titolo che, secondo l’avvocato Enrico Lubrano, andrebbe assegnato al Napoli arrivato secondo in quell’anno. “La Juventus – ha detto nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ – ha determinato l’alterazione di quel campionato con le suddette operazioni imputate”.

Il legale, molto vicino agli ambienti azzurri, è andato poi avanti. “In quest’ultima annata, la Juve andò a sottrarre la Champions al Napoli per un punto. Le tempistiche sono medio-lunghe, può andare avanti per anni. Andrà a finire in Consiglio di Stato, in un modo o nell’altro”. Il guanto di sfida è stato lanciato. Si preannunciano mesi di fuoco per i bianconeri.