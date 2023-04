Inter-Juve, che tegola per Allegri: l’annuncio in conferenza

Domani si disputerà Inter-Juve e Massimiliano Allegri ha annunciato in conferenza stampa una brutta tegola per uno dei suoi big

La sconfitta della Juventus contro il Napoli, terza nelle ultime tre partite di campionato, ha permesso al Milan di recuperare tre punti nella corsa Champions. L’obiettivo resta quello di entrare tra le prime quattro e vincere Europa League e Coppa Italia. Domani, alle 21:00, si saprà chi sarà la prima finalista della Coppa nazionale, con l’Inter molto agguerrita per il passaggio del turno. Il Derby d’Italia dirà tanto su quali saranno le prospettive delle due squadre in queste ultime settimane.

Entrambe devono vincere e per farlo Allegri avrà bisogno di tutti i suoi migliori giocatori in campo. Contro il Napoli, Di Maria, Chiesa e Vlahovic sono rimasti in panchina, entrando soltanto nella ripresa. Il centravanti serbo addirittura al 90′ e oggi è arrivato l’annuncio in conferenza da parte dell’allenatore della Juventus, che non sarà a disposizione per un infortunio subito oggi. Una brutta tegola che potrebbe costringere Arek Milik a fare gli straordinari.

Inter-Juve, infortunio per Vlahovic

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Inter: “Gioca sicuro Perin, le scelte in difesa le farò domani. Vlahovic difficilmente sarà a disposizione, oggi ha avuto una distorsione alla caviglia. Kean? Decido domani, potrebbe giocare Milik”. Un periodo nerissimo per Vlahovic, che da quando è tornato dalla fine di gennaio per la pubalgia, ha segnato soltanto quattro gol in venti partite tra campionato e coppe.

I suoi gol stanno mancando alla Juve e anche le sue prestazioni. Vlahovic non riesce a esprimersi sui suoi soliti livelli, anche per il gioco che stanno esprimendo i bianconeri, che a volte lo lasciano troppo isolato. E non ci sarà nemmeno domani contro l’Inter, dopo che Allegri lo aveva presumibilmente fatto riposare col Napoli per averlo al meglio. C’è anche, quindi, la componente sfortuna da non sottovalutare. Dall’altra parte, Lukaku sembra essersi ripreso tornando anche al gol su azione in campionato con l’Empoli nell’ultima giornata