Juventus, cade il titolo in Borsa prima del match con l’Inter

La Juventus non sorride nemmeno a Piazza Affari: il titolo del club bianconero parte male in mattinata, a causa della situazione generale.

Non sta attraversando il suo miglior momento, la Juventus, e adesso un altro problema si aggiunge a quelli già noti. Il club bianconero naviga in acque burrascose sia a livello sportivo che extra sportivo, tra i casi giudiziari ancora aperti e una situazione in campionato poco soddisfacente. Tutte situazioni che mettono a rischio ancora di più la già traballante panchina di Allegri, ma che possono avere ripercussioni spiacevoli anche sul piano economico.

Contro il Napoli, la Juventus ha perso la terza partita consecutiva, dopo Lazio e Sassuolo, e l’ottava del campionato di Serie A 2022/2023. I bianconeri si trovano ora terzi in classifica, a -2 dalla Lazio seconda e solo a +3 da Milan e Roma. Il gioco stenta a decollare, e molti giocatori appaiono sottotono, a partire ovviamente da Dusan Vlahovic. Allegri è il principale accusato per questi problemi, e una sua riconferma a fine stagione pare adesso improbabile.

Ma la situazione del club torinese è confusa anche per via della ‘partita’ nei tribunali. I 15 punti di penalità sono stati restituiti temporaneamente, ma il processo sportivo riparte ora dall’Appello. Inoltre si stanno per aprire i fronti del processo della giustizia ordinaria e anche sulla manovra stipendi. Una grande incertezza, che mette a rischio anche la presenza nelle coppe europee della prossima stagione, a causa di una possibile sanzione della UEFA. Ma non è finita qui.

Juventus nei guai: l’ennesima brutta notizia arriva dalla Borsa

La questione economica della Juventus risente anche dei problemi in Borsa. Infatti, oggi il titolo della società bianconera è partito con un netto calo a Piazza Affari, facendo registrare un -3,96%, fermandosi a quota 0,3198 euro per azione. Un pessimo inizio di seduta, che è solo l’ennesima brutta notizia per il club, alla vigilia della delicata sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Domani sera, infatti, la Juve sarà di scena a San Siro per il ritorno della semifinale.

Il calo in Borsa fatto registrare questa mattina è abbastanza indicativo della situazione generale del club. Non tanto sul piano sportivo, ma su quello delle sentenze giuridiche, dato che a questo livello tutto è ancora aperto e da decidere. Come segnalato da ‘Calcio e Finanza’, sulla situazione del titolo bianconero a Piazza Affari pesa anche il rischio di una stangata da parte della UEFA.