“Da bambino ti odiavo, ma…”: Dybala e il simpatico dialogo con Ronaldo in aereo

Dybala ha raccontato a Diletta Leotta un aneddoto del suo discusso rapporto con Cristiano Ronaldo ai tempi in cui giocavano alla Juventus.

Il periodo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato pieno di soddisfazioni in campo, ma anche di discussioni. Il portoghese arrivò dal Real Madrid con una spesa enorme da parte del club bianconero, con l’esplicito compito di portarlo a vincere la Champions League. Invece, Ronaldo ha vissuto gli anni dell’inizio del declino della Juve che aveva dominato la Serie A negli anni precedenti. E la sua esperienza in bianconero finita in maniera fredda, ha lasciati strascichi ancora oggi.

A livello economico, innanzitutto. Anche un recentissimo articolo del ‘The Guardian’, che racconta nei dettagli la crisi economica della Juventus, indica il costosissimo arrivo di Cristiano Ronaldo come l’inizio dei problemi. Ma pure a livello tecnico l’approdo del portoghese allo Stadium ha avuto conseguenze che, col senno di poi, potrebbero essere ritenute spiacevoli. In particolare, per il dualismo con Paulo Dybala.

In campo i due sono stati spesso visti come poco compatibili, e ciò ha portato la Juventus a sacrificare Dybala, che alla fine la scorsa estate ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Così, anche se Ronaldo se n’era già andato da un anno, l’argentino ha scelto di cambiare aria, rompendo con la Juventus per accettare l’offerta della Roma. E nella capitale la Joya pare essere rinata, come dimostra la sua prestazione col Feyenoord in Europa League.

Dybala a Cristiano Ronaldo: “Praticamente ti odiavo”

L’attaccante giallorosso ha rivelato alcuni dettagli della sua esperienza accanto a CR7 ai tempi della Juve, in un’intervista rilasciata a Diletta Leotta su Dazn. Ne è uscito un aneddoto divertente, che smorza un po’ i toni della rivalità tra i due, accesa a suo tempo dai giornali. In particolare, Dybala ha ricordato un dialogo avuto con il portoghese in cui rivelò: “Io quando ero bambino praticamente ti odiavo!”.

La storia risale a un viaggio in aereo in cui i due attaccanti si ritrovarono a chiacchierare. Dybala, scherzando, volle spiegare a Cristiano Ronaldo che, quando era più piccolo e stava ancora in Argentina, ovviamente era un tifoso di Messi, acerrimo rivale di CR7. “Lui ha iniziato a ridere” ha proseguito Dybala, spiegando che Ronaldo sapeva di come era visto in Argentina. “Ci siamo fatti due risate. – ricordato il romanista – È stato divertente”.