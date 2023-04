Inzaghi dopo aver eliminato Allegri: “Mi ha fatto i complimenti per…”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato dopo la vittoria contro la Juventus che vale la finale di Coppa Italia.

All’Inter basta un gol di Di Marco per superare la Juventus nella semifinale di Coppa Italia e conquistare quindi la finalissima di Roma contro la vincente tra Fiorentina e Cremonese. Grande soddisfazione in casa nerazzurra per aver centrato il primo obiettivo di questo finale di stagione.

Tra i più contenti c’è senza dubbio Simone Inzaghi il quale non nasconde la gioia per il traguardo ottenuto: “E’ stata una serata bellissima, una partita intensa e finale meritata per noi nell’arco di queste due partite.” ha detto il tecnico nerazzurro ai microfoni di Mediaset. “Il nostro obiettivo era quello di tornare a Roma e ci torneremo per giocarci la vittoria della Coppa Italia. I calciatori sono stati bravissimi. Abbiamo alternato benissimo momento in cui dovevamo pressare alti ad altri in cui era meglio abbassarsi.”

Poi un pensiero su questo finale di stagione che potrebbe vedere l’Inter arrivare anche in finale di Champions League: “Ci mancano 10 partite, speriamo che a fine stagione ne facciamo 11. Anche se giocare con questi ritmi, arrivati a questo punto della stagione, non è certo una cosa semplice.”

Inter, Simone Inzaghi: “Allegri ci ha fatto i complimenti per la semifinale di Champions”

In molti hanno notato il suo scambio con Allegri ad inizio partita. Simone Inzaghi rivela cosa si è detto con il tecnico bianconero: “Ci siamo semplicemente salutati e ci ha fatto i complimenti per la semifinale di Champions League raggiunta. Con lui c’è un grandissimo rispetto reciproco ed una grandissima stima.”

Una domanda infine sui singoli che hanno maggiormente inciso in questa partita: “Abbiamo giocatori importanti, ma tutti hanno dato una grossa mano. Sono contento che adesso sto avendo a disposizione tutti tranne Skriniar. Questa è una cosa importantissima per noi.”