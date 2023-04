Napoli, l’assessore: “Spostare il match a domenica ci darebbe una mano”

Napoli-Salernitana potrebbe disputarsi di domenica e l’Assessore De Iesu spiega i motivi che rendono valida la richiesta avanzata all’Osservatorio.

Napoli-Salernitana e Inter-Lazio si disputeranno quasi a un giorno di distanza l’una dall’altra, ragion per cui gli azzurri ad oggi potrebbero ricevere notizia dal divano circa la matematica vittoria dello scudetto. Infatti, se la squadra di Luciano Spalletti riuscisse a trionfare contro i granata, dovrebbe sperare in un mancato successo della Lazio (è sufficiente anche il pareggio) contro l’Inter a San Siro.

Questione di incroci, che non impedirebbero alla tifoseria partenopea di portarsi avanti con i festeggiamenti già solamente dopo Napoli-Salernitana. D’altronde sembra che tutto appunti a nel giro di pochi giorni comunque vada cominceranno le celebrazioni.

Per tale ragione, il Napoli insieme anche al Comune propenderebbero per la contemporaneità delle due sfide di campionato di cui sopra, non solo per una mera questione sportiva ma anche per una migliore gestione di quanto si verificherebbe in città. Da considerare, infatti, ci sono anche eventi collaterali di per sé importanti, come il ‘Comicon’ nello stesso sabato del match contro la Salernitana.

Napoli-Salernitana di domenica? De Iesu: “Ci aiuterebbe con le Forze dell’Ordine”

Antonio De Iesu, assessore alla Legalità del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ e ha commentato la possibilità del rinvio di Napoli-Salernitana. Di seguito le sue parole: “Speriamo che i soliti luoghi comuni non guastino questo evento eccezionale. Semmai che sia l’occasione per dare l’esempio. Tutte le amministrazioni locali stanno sollecitando l’Osservatorio affinché la sfida si disputi domenica”.

Il motivo che le legislazioni varie stanno utilizzando per fare pressione è il seguente, conclude De Iesu: “Disputare il match di domenica ci sarebbe una mano a razionalizzare l’utilizzo in città delle Forze dell’Ordine. Sono tutti temi al vaglio dell’Osservatorio e speriamo che venga accolta la nostra richiesta di spostare Napoli-Salernitana al giorno dopo”.