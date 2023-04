Rayo Vallecano-Barcellona, Dimitrievski vuole fermare la corsa blaugrana

Il Barcellona di Xavi vuole chiudere questa sera contro il Rayo Vallecano il discorso per la vittoria del titolo.

E’ tempo di turno infrasettimanale in Liga e ci sono diversi match molto interessanti. Nella serata di ieri il Real Madrid è caduto 4 a 1 contro il Girona. L’argentino Castellanos è stato l’assoluto protagonista del match, con un poker a dir poco leggendario. Questa sera il Barcellona, andrà in casa del Rayo Vallecano, con l’obiettivo di chiudere definitivamente il discorso per il titolo. A dire il vero la pratica è praticamente chiusa, ma con una vittoria la squadra di Xavi salirebbe a più 14 a sette giornate dal termine.

Sul cammino di Lewandowski e compagni c’è però un durissimo ostacolo, una delle peggiori ‘bestie nere’ della storia recente del club catalano. Parliamo dell’estremo difensore del Rayo, il ventinovenne portiere macedone Stole Dimitrievski. Il calciatore è diventato negli ultimi tempi un vero e proprio incubo per il Barcellona.

Dimitrievski è stato infatti l’assoluto protagonista degli ultimi tre precedenti tra i due club, e in tutte e tre le circostanze il portiere, incubo dell’Italia nelle qualificazioni Mondiali, è uscito imbattuto. Due vittorie e un pareggio per il Rayo negli ultimi tre precedenti, un bottino niente male per un club con ambizioni totalmente diverse rispetto alla capolista. Il Rayo Vallecano è comunque decimo in classifica ed è uno dei club protagonisti nella Liga.

Barcellona e l’incubo Dimitrievski

E pensare che Dimitrievski è stato molto vicino al club catalano, in diverse occasioni nelle ultime sessioni di calciomercato. Le sue prestazioni non sono affatto passate inosservate, ma i tifosi del Rayo intanto se lo godono. In questa stagione più volte il portiere ha finito la rete con l’imbattibilità, e i suoi numeri sono molto simili a quelli del portiere del Real Madrid Thibaut Courtois.

Anche nell’ultimo match di Barcellona Dimitrievski fu decisivo. I due club si affrontarono alla prima giornata di campionato e il portiere fu premiato come migliore in campo. La sfida terminò sul risultato di 0 a 0, Dimitrievski realizzò ben cinque interventi chiave. Stasera sarà a caccia dell’ennesima impresa, non sarà facile ma Stole cerca il poker d’imbattibilità contro il Barca.