“Accordo verbale”: Inter, gran mossa di Marotta in vista dell’estate

L’Inter attende di capire se giocherà in Champions l’anno prossimo, ma intanto Marotta avrebbe già raggiunto l’accordo con u nuovo giocatore.

È ancora tutto da decidere il futuro dell’Inter, in questa stagione così controversa. Attualmente, i nerazzurri sarebbero fuori dalla prossima Champions League, essendo sesti in campionato: un risultato molto negativo, soprattutto a livello economico. Tuttavia, il club milanese è in finale di Coppa Italia e in semifinale di Champions League, per cui è ancora tutto aperto. La presenza nella massima competizione europea del 2023/2024, comunque, avrà un grosso peso sul club.

A partire dal futuro dell’allenatore Simone Inzaghi, spesso in discussione in questi mesi, ma anche sul fronte del mercato. Mancare la qualificazione alla prossima Champions comporterebbe una perdita economica notevole, e quindi la necessità di una cessione eccellente. Di recente si è parlato di un possibile addio di Onana, che ha sedotto il Chelsea e che potrebbe clamorosamente essere scambiato con Kepa Arrizabalaga.

Ma da tempo tra i nerazzurri più seguiti dalle big straniere c’è anche Denzel Dumfries. Il 27enne terzino destro olandese, rivelazione degli Europei del 2021, è arrivato all’Inter per 14 milioni di euro dal PSV Eindhoven. Da allora, ha messo in mostra grandi doti in Serie A, che hanno alzato il suo valore di mercato fino a quasi 30 milioni. Una sua cessione sarebbe quindi molto remunerativa, ma costringerebbe Marotta ad andare a caccia di un nuovo titolare.

L’Inter ha pronto il dopo Dumfries: l’indiscrezione dal Belgio

Se davvero l’olandese dovesse lasciare Milano la prossima estate, l’Inter virerà su un giocatore più giovane e dal costo più contenuto. Lo assicura il quotidiano belga ‘Het Laatste Nieuws’, che rivela come nelle ultime settimane la società nerazzurra abbia intensificato i contatti col Club Brugge. L’obiettivo è ovviamente il 24enne canadese Tajon Buchanan, da tempo seguito da Marotta e considerato l’erede ideale di Dumfries.

Secondo la stampa belga, Buchanan e il Brugge avrebbero addirittura già un accordo verbale con l’Inter. La trattativa si concluderebbe sulla base di 15 milioni di euro, anche se ancora non ci sono state le firme. I nerazzurri vogliono attendere il finale di stagione, per capire se nella prossima annata giocheranno in Champions League. In caso contrario, però, l’affare potrebbe anche saltare.