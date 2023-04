Inter, Onana se ne va? Spunta il sostituto, beccato dalla telecamere…

L’Inter sta giocando in questi minuti contro l’Empoli, ma bisogna registrae delle novità di mercato che riguardano Onana.

Dopo aver raggiunto l’incredibile traguardo delle semifinali dell’edizione di quest’anno della Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi sta giocando in questi minuti al Carlo Castellani contro l’Empoli di Paolo Zanetti.

I nerazzurri, visto il solo punto totalizzato nelle ultime cinque partite di campionato, hanno di fatto l’assoluto obbligo di vincere quest’oggi. L’Inter, dopo i 15 punti riconsegnati alla Juventus di Massimiliano Allegri, è infatti scivolata al sesto posto con quattro punti di svantaggio dalla Roma quarta.

Lo stesso Simone Inzaghi, ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha infatti ribadito l’importanza di questa partita contro l’Empoli: “Siamo consapevoli del calendario che dobbiamo affrontare. Oggi è una gara fondamentale ed ho bisogno di tutti. Sono molto fiducioso. In questi giorni ho visto i ragazzi molto concentrati, sanno cosa fare”. Ma il pre-gara dei nerazzurri è stato caratterizzato anche da un incontro di calciomercato.

Mercato Inter, colloquio tra Baccin e Vicario prima della gara contro l’Empoli: l’italiano potrebbe sostituire Onana

Come riportato da ‘Sky Sport’, Dario Baccin, ex giocatore ed ora vice direttore sportivo dell’Inter, ha infatti fatto due chiacchiere con Guglielmo Vicario, obiettivo di mercato interista. L’estremo difensore dell’Empoli, infatti, potrebbe diventare il nuovo portiere del team meghino al posto di Onana.

L’ex Ajax, dopo appena un anno dal suo approdo sotto l’ombra della Madonnina, potrebbe già lasciare la squadra di Simone Inzaghi. André Onana, arrivato a parametro zero, potrebbe essere di fatto il ‘sacrificato’ nella prossima sessione di mercato per ottenere una considerevole plusvalenza. Sul giocatore nigeriano, infatti, bisogna registrare l’interesse di big europee come Chelsea e Manchester United.

Prendere la prossima estate Guglielmo Vicario sarebbe di fatto un grande colpo di mercato dell’Inter. Il portiere italiano, attualmente fermo ai box per infortunio, è stato tra i migliori nel suo ruolo nel campionato di quest’anno. Tuttavia, la ‘Beneamata’ dovrà battere la concorrenza varie squadre: dal Napoli alla Juventus.