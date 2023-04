Milan, incontro e addio: il piano di Maldini, pronta la cessione

Il Milan vicino alla cessione di un suo giocatore importante ma che non ha reso la meglio. In cambio, pronto un nuovo arrivo dalla Serie A.

L’importante è guardare avanti, e il Milan da questo punto di vista non ha mai fatto difetto. I rossoneri stanno vivendo una stagione controversa, con molte difficoltà in campionato ma tutt’altro rendimento in Europa. Pioli e i suoi ragazzi si preparano alla semifinale di Champions League contro l’Inter, ma nel frattempo devono ancora assicurarsi un posto tra le prime quattro in Serie A. Nel frattempo, la società studia i colpi del futuro sul mercato e le possibili.

L’obiettivo è chiaramente quello di rinforzare una rosa che in questi anni ha comunque raggiunto risultati significativi. Ma che si è anche progressivamente dovuta privare, spesso a parametro zero, di alcuni importanti giocatori. L’anno scorso Maldini e Massara si videro soffiare colpi come Botman e Renato Sanches da parte di due club ultra ricchi come Newcastle e PSG. Ora tocca giocare d’anticipo, e andare a caccia di acquisti low cost.

Oltre a questo, l’obiettivo dei due dirigenti rossoneri è anche quello di potare i rami secchi. Ovvero alleggerire la rosa a disposizione di Pioli da tutti quei giocatori che il tecnico ritiene superflui. Proprio lavorando in quest’ottica è emersa la possibilità di uno scambio con un altro club di Serie A, che porterebbe a Milano uno elemento molto valido nel settore difensivo. Stiamo parlando di Pasquale Mazzocchi della Salernitana, che tornerebbe molto utile nelle rotazioni del Milan, soprattutto con l’addio di Dest a fine prestito.

Scambio Milan-Salernitana: Mazzocchi piace ai rossoneri

A parlarne è oggi ‘Tuttosport’, secondo cui l’eventualità di questo scambio sarebbe dovuta a un interesse mostrato dai campani per un giocatore milanista. Paulo Sousa vorrebbe poter avere in squadra in futuro Yacine Adli, da lui stesso lanciato ai tempi del Bordeaux. Il trequartista francese non ha mai convinto Pioli, che lo ha tenuto ai margini della rosa, facendogli giocare appena 121 minuti in stagione su 5 partite.

Nessun particolare impedimento alla partenza di Adli in direzione Salerno, dunque, ma l’occasione per il Milan diviene ghiotta, mettendo Mazzocchi sul tavolo. Il 27enne terzino destro, già nel giro azzurro, sarebbe molto utile in ottica UEFA, ma anche per la sua duttilità. Tra le rivelazioni della Salernitana di queste due stagioni, può essere schierato indifferentemente anche a sinistra, consentendo di monetizzare cedendo Ballo-Touré.