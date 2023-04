Milan, Pioli trema: come sta Giroud? Arriva le ultime da Milanello

C’è preoccupazione in casa Milan. Come sta Olivier Giroud? In queste ore sono arrivate le ultime da Milanello.

La gioia per l’approdo alle semifinali di Champions League ha galvanizzato tutto l’ambiente rossonero. Il Milan ha fatto fuori il Napoli, squadra che al momento sta letteralmente annichilendo tutti in campionato. Un doppio confronto che ha visto i rossoneri vincere all’andata a San Siro e poi pareggia allo Stadio Diego Armando Maradona: cosi la squadra di Stefano Pioli ha raggiunto il traguardo. In semifinale ci sarà l’Inter, un derby che di sicuro aumenterà ancora di più l’attenzione attorno ad un match già di per sé molto importante. Dall’altra parte ci sono Real Madrid e Manchester City. Se il Milan dovesse effettivamente approdare alla finale di Istanbul, di sicuro si troverà di fronte una compagine temuta e difficile da affrontare.

C’è, però, anche il campionato che tiene botta. I rossoneri ad oggi rientrano tre le prime quattro, a pari punti con una Roma che vede proprio nel piazzamento Champions un obiettivo concreto per la propria stagione. Poi c’è l’Inter, la Lazio, senza dimenticare la Juventus che con la restituzione (momentanea) dei 15 di penalizzazione ad oggi è una concorrente molto importante per rientrare nelle prime quattro della classifica. In quella zona c’è tanto traffico, e per questo al Milan servirà grande concentrazione ed unità di intenti per centrare l’obiettivo.

Milan, le ultime da Milanello sulle condizioni di Giroud

Servirà il supporto di tutti, ma soprattutto servirà una squadra in salute. Si, perchè il Milan ad oggi conta qualche defezione per infortunio, ed una in particolare tiene tutto l’ambiente rossonero in apprensione. Quella di Olivier Giroud, infatti, è un’assenza importante che ovviamente pesa sulla rosa di Stefano Pioli. In queste ore, però, stanno arrivando delle notizie confortanti riguardo le condizioni dell’attaccante francese.

Secondo quanto riportato da ‘MilanNews’, infatti, i primi controlli avrebbero certificato un infortunio non particolarmente importante. Soltanto una botta per Giroud che dunque andrebbe a scongiurare un lungo periodo di stop. Notizia fondamentale visti gli impegni contro Roma, Cremonese e Lazio nelle prossime tre partite, alle quali seguirà poi proprio il match di Champions League contro l’Inter. Una situazione delicata per i rossoneri. A Pioli il compito di gestire il tutto riuscendo anche a tutelare i suoi giocatori in questo rush finale.