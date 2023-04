“Scambio ancora possibile”: Inter, Marotta tiene viva la pista spagnola

Beppe Marotta sta lavorando al futuro dell’Inter. Resta in piedi una pista spagnola, lo scambio è ancora possibile.

Saranno settimane molto intense per l’Inter. Il piazzamento Champions resta senza ombra di dubbio un obiettivo concreto per i nerazzurri che, però, dovranno mentalmente focalizzare l’attenzione su quello che ci sarà da fare. Non semplice, considerando i tanti impegni che aspettano la squadra di Simone Inzaghi. Ad oggi l’Inter ha il campionato da giocare, nella speranza di rientrare nei primi quattro posti, poi la semifinale di Champions League contro il Milan e da ieri sera anche la finale di Coppa Italia contro una tra Fiorentina e Cremonese.

Insomma, la stagione è ancora viva. Al netto delle critiche attirare da Inzaghi nel corso delle scorse settimane, va dato atto all’allenatore della totale vivacità della sua squadra in ben tre competizioni. Come l’Inter soltanto la Fiorentina, anche se i viola ad oggi hanno obiettivi molto diversi rispetto ai nerazzurri. Di fatto, la squadra di Inzaghi è l’unica big italiana con tre competizioni aperte e tutto da definire da qui alla fine di questa stagione. Zhang e Marotta aspetteranno sul da farsi: qualcuno parlava di esonero una volta arrivata l’estate, ma in questa situazione sarebbe impensabile, soprattutto se Inzaghi dovesse centrare due dei tre obiettivi ad oggi perseguibili.

Inter, Marotta non molla Kessie: ancora viva un’ipotesi

In questo senso, quanto accadrà nelle prossime settimane condizionerà anche il mercato estivo. Beppe Marotta non è uno sprovveduto, e già in queste settimane ha attivato tutta una serie di canali per provare ad anticipare le avversarie su alcuni obiettivi comuni. Si è parlato, ad esempio, dell’interesse dei nerazzurri per l’attaccante Retegui, entrato da poco nel circuito della nazionale italiana e finito anche nel mirino della Juventus di Allegri.

Ma c’è anche un altro nome che stuzzica la piazza interista. Un grande ritorno a Milano, ovemai si concretizzasse. Frank Kessie, ad oggi, resta un nome nella lista di Marotta. Non si è ancora spenta del tutto l’ipotesi di rivederlo in Italia a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il Barcellona potrebbe decidere di accettare lo scambio con Marcelo Brozovic, soprattutto se la volontà dei catalani sarà quella di riportare Messi in Spagna, soluzione che costringerebbe il club ad abbassare il proprio monte ingaggi.

Kessie ad oggi è valutato 30 milioni di euro. Ci sono anche estimatori in Premier League, ed è per questo che Marotta dovrà decidere a breve giro cosa fare. Possibile che si tenti l’assalto nelle prossime settimane, magari cercando di capire con un pizzico di anticipo se l’Inter giocherà la Champions League nella prossima stagione.