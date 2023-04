“Attenzione a…”: Inter, il rumors sulla cessione dà i brividi

L’Inter di Simone Inzaghi è con la testa a questo importante finale di stagione. Intanto si rincorrono i rumors di calciomercato.

Il prossimo mese sarà decisivo per l’Inter e per il suo tecnico Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra è impegnata in Coppa Italia e in Champions League, in piena corsa per entrambi i trofei. Se nella coppa Nazionale la squadra di Inzaghi difende il titolo, l’Inter sta facendo qualcosa di incredibile in Europa dove ha raggiunto le semifinali. C’è grande attesa per l’Euroderby con l’Inter che affronterà il Milan il prossimo 10 e 16 Aprile.

Nonostante tutto ciò l’Inter è in guai seri e rischia seriamente di non qualificarsi alla prossima Champions League. Il club nerazzurro è sesto in classifica e quello contro la Lazio assume sempre più i contorni di un clamoroso dentro o fuori, e una mancata qualificazione cambierebbe ovviamente tutto per la società.

Senza vittoria della Champions e senza primi quattro posti in campionato l’Inter non disputerà la Champions il prossimo anno e potrebbe cosi ritrovarsi a dover sacrificare alcune pedine di calciomercato. Da Onana a Brozovic, si sono fatti tanti nomi in queste settimane e il club nerazzurro vive una fase molto delicata per la sua storia.

Inter, l’agente ‘avvisa’ sul difensore

L’agente Danilo Caravello è intervenuto ai microfoni di Sportitalia ed ha fatto il punto sulla situazione in casa nerazzurra. Ecco le sue parole: “L’Inter sta dimostrando di avere una squadra importante e basta vedere le coppe. Non lo sta dimostrando in campionato, ma la squadra c’è. Penso che oltre a Skriniar che ormai è andato via, anche un altro big potrebbe essere sacrificato”.

Poi ha fatto il punto su chi potrebbe essere il big a dire addio e Caravello ha sorpreso tutti: “Si parla di Dumfries e Brozovic come i nomi più adatti per fare cassa. Io dico che bisogna monitorare la situazione di Bastoni. Non credo che l’Inter voglia venderlo, ma bisogna trovare una quadra sul rinnovo di contratto, attualmente è in scadenza nel 2024 e nessuno può permettersi un altro caso come quello di Skriniar”.