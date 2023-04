Caos Roma, guai seri per Friedkin: il provvedimento è ufficiale

Contrattempo di non poco conto per la Roma: i giallorossi hanno già deciso le contromosse per aggirare il problema che si è verificato

Gli introiti generati dalla Serie A sono un tema che rimane di forte attualità. Le formazioni italiane sono più indietro sotto la voce dei ricavi e in difficoltà rispetto alle realtà di altri paesi. Spesso si è parlato delle difficoltà a vendere il prodotto italiano, fino a un paio di decenni fa in assoluto il campionato più complicato e ricco di talenti.

Lo sfarzo vissuto in quegli anni però è lontanissimo e le società non riescono a stare al passo con i club più titolati d’Europa. In questo senso, la Premier League detta legge ed è di gran lunga il torneo che riesce a generare maggiori incassi. In tutto ciò, poi, si registrano altri intralci, come quello che tocca adesso la Roma di José Mourinho.

Roma, sospesa Digitalbits: il marchio non paga e i giallorossi chiedono di poter sostituirlo

Anche la Roma coinvolta da qualche problema con Digitalbits. Disguidi di natura economica alla base della vicenda. Il club giallorosso, come già capitato all’Inter, infatti, non ha ricevuto il pagamento da parte del marchio leader nella creazione di innovativi asset digital. Quest’ultimo avrebbe dovuto pagare la tranche del 31 marzo, come da contratto, ma nessun pagamento è stato versato alla società di Dan Friedkin.

Alla luce di quanto avvenuto, come chiarisce il ‘Corriere dello Sport’, la Roma ha deciso di sospendere l’accordo con lo sponsor, presente sulla casacca giallorossa fin dalla scorsa stagione. Non figurerà dunque nella gara di domani alle 18 contro il Milan.

Per questo motivo, dunque, sospesi tutti gli asset di marketing previsti dall’accordo ed anche ogni tipo di visibilità su social, sito internet e all’Olimpico. Nel frattempo, la Roma ha inoltrato al Comune capitolino la richiesta di poter giocare con la scritta ‘SPQR’ in segno d’omaggio alla città.

Lo sponsor Digitalbits comparirà soltanto per motivi logistici, invece, sulla divisa della formazione femminile, impegnata domani alle 14.30 al Tre Fontane contro la Fiorentina.