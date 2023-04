Cassano netto sulla Juve: “Si devono vergognare, i tifosi non meritano questo”

La Juventus di Massimiliano Allegri vive un periodo davvero complicato. I numeri parlano chiaro e sono negativi.

Le ultime settimane sono state davvero dure in casa Juve. La squadra di Allegri ha subito quattro sconfitte nelle ultime quattro prestazioni, fatica a trovare il gol e ne subisce troppi. In settimana è sfumato ufficialmente il primo obiettivo stagionale, i bianconeri sono stati eliminati dalla Coppa Italia. La Juve ha ceduto per 1 a 0 all’Inter, con la rete di Dimarco che ha deciso il match.

Una gara anonima, i bianconeri hanno subito il gol all’inizio, ma non hanno mai realmente reagito e nel mirino è finito, ancora una volta, il tecnico Allegri. I tifosi hanno contestato le scelte del tecnico, e Allegri, tra l’altro piuttosto nervoso, sembra aver nuovamente perso il controllo della squadra. Attualmente la Juve è terza in classifica (penalizzazione permettendo), ma ora non può più sbagliare.

Nel trentaduesimo turno di Serie A il club bianconero scenderà in campo a Bologna e tutti, dai tifosi fino alla società, si attendono una reazione. Nelle ultime ore a scendere in difesa dei tifosi bianconeri è apparso un personaggio inaspettato, ovvero l’ex calciatore Antonio Cassano. Questi, spesso critico verso la società, ha attaccato Allegri, ma ha preso le difese totali del club.

Cassano netto sulla Juventus

Nel corso delle sue consuete dirette Instagram ‘Fantantonio’ ha effettuato un duro attacco ad Allegri e a tutto lo staff: “Mi sento di dare un suggerimento alla società: devono mandare via Allegri e tutto il suo staff. Stanno facendo schifo e si lamentano solo di cose stupide. Contro il Napoli Allegri ha sbagliato a rivolgersi cosi mentre Landucci non sa nemmeno dove è girato”. Poi ha proseguito difendendo i tifosi bianconeri:

“Bisogna azzerare tutto e cacciare via questi personaggi. La Juve ha undici milioni di tifosi e non merita questo scempio. Tutti loro si devono vergognare”. Un attacco netto e deciso, senza precedenti, con Cassano stavolta dalla parte dei tifosi bianconeri”.