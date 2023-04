Juventus, crollo totale in borsa: -20 % in una settimana

La Juventus deve fronteggiare, tra le altre problematiche, anche quella del crollo in Borsa: in una settimana è stato perso il 20%.

La Juventus sta affrontando un periodo sicuramente non semplice. Il futuro è ancora incerto e si attende la nuova sentenza della Corte d’Appello Federale, con i 15 punti momentaneamente restituiti dal CONI. Ma nel frattempo anche dalla Borsa non arrivano buone notizie.

Massimiliano Allegri ha trascorso sulla panchina della Juventus momenti decisamente migliori. L’ultima settimana, tra la sconfitta contro il Napoli in campionato e la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter, è stata da dimenticare.

Inoltre, sul club bianconero pende anche la possibile decisione della UEFA di un’eventuale esclusione dalle competizioni europee. Insomma, è tutto molto incerto e questo pesa anche sull’andamento in Borsa del club.

Juventus, la Borsa perde il 20% in una settimana: giorni da dimenticare per i bianconeri

La Juventus, quindi, negli ultimi giorni non ha vissuto momenti da ricordare. Prima la sconfitta in campionato contro il Napoli, poi quella in Coppa Italia contro l’Inter che ha significato l’eliminazione dalla competizione. Massimiliano Allegri non ha gestito il momento delicato al meglio e adesso tutto questo pesa sul club bianconero. Club che ancora non sa cosa succederà con la classifica di Serie A, dove per il momento sono stati restituiti i 15 punti inflitti con la penalizzazione.

Come riportato poi da ‘Calcio e Finanza’, la Juventus in una settimana ha avuto un calo in Borsa del 20%. Una cattiva notizia questa per una società su cui pesa parecchio l’andamento di Piazza Affari. Di sicuro molto incide, tra le altre cose, anche la possibile decisione della UEFA. A Nyon non sono disposti ad aspettare troppo e potrebbero prendere in autonomia una decisione in merito alla partecipazione o all’esclusione dei bianconeri dalle competizioni europee.