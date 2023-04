Lazio, sospiro di sollievo per Sarri: il big ritorna con l’Inter

Dopo la sconfitta di sabato scorso della sua Lazio contro il Torino, Maurizio Sarri può tirare un sospiro di sollievo per la gara con l’Inter

Dopo la bellezza di quattro vittorie consecutive in campionato, la Lazio è caduta sabato scorso allo Stadio Olimpico contro il Torino di Ivan Juric. La squadra di Maurizio Sarri, infatti, ha dovuto alzare bandiera bianca dinanzi al gol realizzato da Ivan Ilic.

La Lazio contro il Torino non ha di certo fornito una delle sue migliori prestazioni di questa stagione, anche se bisogna registrare tante proteste per l’arbitraggio di Davide Ghersini. Lo stesso Maurizio Sarri, ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, aveva criticato duramente la direzione di gara: “Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché non sono andati fuori di testa a causa di quest’arbitraggio. Il metro di valutazione dei falli cambiava ogni tre minuti. Questo è un arbitro da fermare”.

Al netto delle polemiche per la direzione di gara di Davide Ghersini, che nel prossimo weekend arbitrerà una partita di Serie B, la Lazio adesso deve stare attenta alla propria posizione in classifica. I capitolini, infatti, sono sì sempre secondi, ma con 5 punti di vantaggio dalla Roma quinta. La squadra di Maurizio Sarri, inoltre, è chiamata adesso alla difficile gara di domenica contro l’Inter, anche se per il tecnico toscano bisogna registrare un importantissimo sospiro di sollievo.

Lazio, Maurizio Sarri avrà Ciro Immobile per la gara di domenica contro l’Inter: le condizioni dell’attaccante

Come quanto riportato da ‘LaLaziosiamosiamonoi’, infatti, Ciro Immobile continua ad allenarsi con il resto del gruppo ormai da venerdì scorso. Il centravanti italiano, di fatto, sente sempre meno dolore dalla costola fratturata nell’incidente auto.

Ciro Immobile, quindi, sarà sicuramente titolare nel match fondamentale di domenica contro l’Inter di Simone Inzaghi. L’attaccante, fermo per tanto tempo in questa stagione per vari problemi fisici, sarà sicuramente l’arma in più di Maurizio Sarri per queste ultime gare di campionato.