Mercato Inter, doppio colpo da urlo dal Chelsea: come arriverebbero

L’Inter riflette sulla posizione di un titolare, ambito da un altro top club, e prepara la contro-proposta: effetto domino in Serie A.

Per l’Inter, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League è vitale. Questione di appeal internazionale, ma anche economica. La partecipazione alla competizione più ambita d’Europa, infatti, consente di incamerare risorse strategiche per far quadrare i conti e finanziare i colpi in entrata. I nerazzurri, in ogni caso, al termine della stagione sottoporranno la loro rosa ad un pesante restyling.

Sono infatti numerosi i titolari ad avere un futuro tutto da scrivere. È il caso, ad esempio, di Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij entrambi impegnati in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto. Il difensore, in scadenza nel 2024, ha fatto tramite il suo agente di volere uno stipendio da top player. Tradotto: vorrebbe passare dagli attuali 2.8 milioni a quota 6 netti. Il difensore, legato al club fino a giugno, ha messo in stand-by ogni discorso valutando l’idea di mettersi alla prova in un altro campionato.

In bilico pure la permanenza di André Onana. Il nigeriano, sbarcato in città nella scorsa estate e diventato progressivamente titolare a discapito di Samir Handanovic, piace al Chelsea. I contatti sono scattati con il Blues che, nell’occasione, hanno messo sul piatto 10 milioni più il cartellino di Kepa valutato circa 30. Una proposta ritenuta irricevibile dall’amministratore delegato Beppe Marotta ma le interlocuzioni con i gli inglesi proseguiranno.

Inter, cambia l’offerta del Chelsea per Onana

Il discorso, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, si potrebbe sbloccare in maniera definitiva se il Chelsea dovesse decidere di inserire nell’operazione Trevoh Chalobah e Ruben Loftus-Cheek. Due elementi molto apprezzati negli ambienti nerazzurri i quali, poi, sostituirebbero Onana con Guglielmo Vicario.

Il portiere dell’Empoli è ormai diventato uno dei migliori esponenti del ruolo nel panorama calcistico europeo ed è pronto a trasferirsi in una big. I toscani hanno fissato la base d’asta a 20 milioni ma contano di incamerare una cifra superiore, alla luce della folta concorrenza comprendente pure la Juventus, il Napoli e la Roma. Marotta prepara la strategia: Onana può far scattare un vero e proprio effetto domino con ricadute importanti su mezza Serie A.