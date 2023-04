Real Madrid, l’annuncio di Ancelotti sul futuro: “Tutto già scritto”

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha annunciato il suo futuro in conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Almeria

Il Real Madrid in questa stagione sta lottando per raggiungere la finale di Champions League e vincere la Copa del Rey. C’è una semifinale importante da portare a casa contro un Manchester City lanciatissimo verso il primo triplete della sua storia. D’altra parte, l’idea di Carlo Ancelotti è quella di vincere la seconda Champions League consecutive da quando è tornato al Real, la terza sulla panchina dei Blancos. Un’impresa storica che metterebbe l’allenatore ancor di più nell’olimpo dei migliori del mondo.

Il contratto di Carlo Ancelotti scadrà il prossimo 30 giugno 2024. L’obiettivo è quello di terminare al meglio la stagione, magari portando a casa le due coppe vista anche l’impossibilità di vincere la Liga. C’è però da fare i conti con le voci che vedono l’allenatore dire addio al Real Madrid al termine della stagione, con la Federazione brasiliana che ha avviato i contatti per ingaggiarlo. L’obiettivo è quello di avere Ancelotti alla guida della Seleçao per vincere il prossimo Mondiale, in programma nel 2026.

Real Madrid, l’annuncio sul futuro di Ancelotti

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Almeria: “Il mio futuro è a Madrid, è tutto già scritto. Sarà qui fino al 2024, dopo non lo so. Ma il mio futuro non dipende dalla vittoria della Champions League”. Parole chiare, ricordando il suo contratto che scadrà l’anno prossimo e che probabilmente vedrà ancora lui sulla panchina dei Blancos. Le voci di un suo addio, tuttavia, non accennano a placarsi. Il Brasile lo vorrebbe come nuovo commissario tecnico, nonostante le critiche in patria sul fatto che non sia brasiliano.

La finale di Copa del Rey con l’Osasuna del prossimo 6 maggio è più che alla portata per il Real Madrid, che chiaramente partirà strafavorito. L’ultima vittoria nella stagione 2013-14, proprio con Ancelotti in panchina che ha l’occasione di fare il bis. E intanto, Florentino Perez può programmare il futuro con l’allenatore visto l’interesse anche per un big come Jude Bellingham.