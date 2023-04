Roma-Milan, salti di gioia per Pioli: il big ci sarà

Recupero importante in casa Milan, il calciatore sta bene e domani ci sarà.

Il Milan ha la possibilità di approfittare di alcune situazioni per macinare punti in chiave classifica.

Domani alle 18 affronterà la Roma in una sfida importantissima. Battere la Roma, in una giornata in cui una tra Lazio e Inter perderà punti, è un’occasione imperdibile per i rossoneri. Se a questo si aggiunge il momento di difficoltà della Juventus, gli uomini di Stefano Pioli non possono farsi scappare questa opportunità.

Il match sarà, però, tutt’altro che facile. Reduce da una brutta sconfitta a Bergamo, la Roma di Mourinho deve riprendersi per continuare a sognare un posto nella prossima Champions League, in vista anche della semifinale di Europa League.

Oggi Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del grade match.

I tecnico rossonero ha dichiarato che, nonostante qualche brutta prestazione durante la stagione, l’obiettivo è fare bene e continuare con i risultati positivi delle ultime settimane.

“Vogliamo fare un grande finale di stagione. Queste ultime gare saranno decisive e noi dobbiamo essere protagonisti. La gara di domani vale doppio e dobbiamo affrontarla con la mentalità giusta”, ha commentato Pioli.

Milan, recupero importante per Stefan Pioli

L’allenatore del Milan si è poi soffermato sui singoli giocatori.

“Pobega non è ancora tornato a lavorare in campo. Domani sceglierò uno tra Krunic e Bennacer, posso spostarli senza problemi. Per Ibrahimovic non abbiamo ancora una diagnosi, ovviamente domani non ci sarà. Leao sta bene fisicamente, le buone prestazioni portano anche entusiasmo”.

Infine un commento su Olivier Giroud.

“Giroud sta bene, ha avuto bisogno di qualche giorno di riposo e di scarico dopo le varie contusioni al polpaccio, ma sta bene e domani ci sarà“, ha concluso.

Olivier Giroud aveva preoccupato staff e tifosi qualche giorno fa, quando durante un allenamento aveva subito un infortunio lamentando dolore al tendine d’Achille. Sembrava a serio rischio per la partita con la roma ma, come detto da pioli, ha recuperato e ci sarà.