Juventus, sarà addio a fine stagione: arriva l’annuncio

La Juventus comincia a programmare il futuro e questo prevede un addio anticipato, nonostante sia trascorso appena un anno.

Restyling e novità saranno le parole chiave della Juventus in vista della prossima stagione. La società bianconera, infatti, viene da una turbolenta annata causata dal cambio completo del CdA. Il tutto dopo quanto emerso dall’Inchiesta Prisma. Anche i risultati sportivi sono ancora tutti da vedere. La Juventus è stata eliminata dalla Coppa Italia in semifinale dall’Inter, ma ha ancora la possibilità di ottenere il piazzamento in Champions League per la prossima stagione. Inoltre può arrivare fino in fondo in Europa League.

Ciò sembra far intravedere che mister Massimiliano Allegri resterà sulla panchina della Juventus, ma non sarà lo stesso per tutti i membri del suo staff tecnico. Secondo le informazioni riferite da ‘Goal.com’, l’avventura di Paolo Bianco potrebbe essere giunta al suo finale. Nonostante sia parte dell’equipe del toscano soltanto dalla scorsa estate.

L’ex collaboratore di Roberto De Zerbi potrebbe ritornare nel ruolo di head coach e quindi separarsi dalla Juventus, nonostante sia stato comunque un percorso positivo nello staff di Max Allegri.

Juventus, cambi nello staff di Max Allegri: Paolo Bianco può salutare dopo un anno

La collaborazione di Paolo Bianco in quanto allo sviluppo di strategie per la fase difensiva ma non solo è stato davvero impeccabile e infatti proprio le sue capacità avevano portato a un accordo felice da ambo le parti. Non pare che la causa di un cambiamento di idee sia dovuta a tensione fra le parti, bensì al desiderio di Bianco di intraprendere un cammino diverso.

Una chiusura di un rapporto che pare comunque essere un unicum, nella misura in cui Max Allegri dovrebbe avere la fiducia della società e proseguire nel rispetto del contratto. In tal caso insieme a lui resterebbero anche Landucci, Dolcetti, Folletti, Trombetta e Padoin.