Cambia l’orario di Udinese-Napoli? L’annuncio lascia sbalorditi

Udinese-Napoli potrebbe cambiare nuovamente orario, dopo quanto già deciso venerdì scorso. Ecco cosa sta succedendo adesso in Serie A.

Nuovo caos orari in Serie A, con le partite del Napoli di mezzo. Nel corso dell’ultima settimana ha tenuto banco la discussione sul cambio dell’orario e della data di Napoli-Salernitana. Un dibattito che ha sollevato molte polemiche e malumori, soprattutto da parte dei tifosi granata, e che ha portato altri cambiamenti nella programmazione. Tra cui anche quello di Udinese-Napoli, che però adesso potrebbe cambiare un’altra volta.

Venerdì scorso si era infatti stabilito che, per ragioni di ordine pubblico, Napoli-Salernitana si sarebbe dovuta giocare domenica invece di sabato. In questo modo, i partenopei avrebbero potuto scendere in campo conoscendo il risultato di Inter-Lazio. In questo modo, già dopo il derby campano i tifosi azzurri avrebbero potuto festeggiare lo scudetto. Alla fine, la possibilità era molto concreta, vista la sconfitta della Lazio a San Siro, ma il Napoli si è fermato sul pareggio.

Lo slittamento di Napoli-Salernitana aveva però costretto a fare altri cambi di calendario. A partire da quello di Udinese-Napoli, originariamente prevista per martedì sera, come anticipo del turno infrasettimanale della Serie A. Ma con il nuovo orario del derby coi granata, il match in Friuli è passato a giovedì sera alle 20.45, facendo slittare in avanti anche la successiva gara dei bianconeri con la Sampdoria. Il caos degli orari sembrava così risolto, ma ora emerge un nuovo problema.

Udinese-Napoli potrebbe cambiare orario: l’annuncio in diretta

Infatti, sempre per ragioni di ordine pubblico, potrebbe divenire necessario spostare nuovamente Udinese-Napoli. La data di giovedì verrebbe mantenuta, ma la gara potrebbe venire anticipata di qualche ora, dalle 20.45 alle 18.30. Questo quanto annunciato poco fa nel corso del programma ‘90° Minuto’ su Rai 2 dal conduttore Marco Lollobrigida. Al momento si tratta solo di un’ipotesi, ma l’eventualità pare molto concreta.

Anche perché proprio lo spostamento di Napoli-Salernitana per una situazione alquanto simile crea un precedente difficile da ignorare. Giovedì a Udinese il Napoli potrebbe celebrare lo scudetto matematico sfuggito questo pomeriggio, con la complicazione di giocare in trasferta a grande distanza. Per questo motivo, è molto probabile che a breve possa venire annunciato il nuovo cambio d’orario.