Napoli-Salernitana, nel post partita l’annuncio: tifosi entusiasti

Napoli-Salernitana rimanda la festa scudetto dei partenopei, ma conferma anche l’ottimo momento di forma dei granata, che si godono il momento.

Festa rimandata per il Napoli, ma non certo per la Salernitana, sempre più vicina alla salvezza. Con il pareggio di oggi, salgono a nove i risultati utili consecutivi della squadra granata, che dall’arrivo in panchina di Paulo Sousa ha perso un’unica partita. L’entusiasmo è alto, e lo ha confermato il ds Morgan De Sanctis, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la partita. “Torniamo a Salerno con la consapevolezza di aver fatto una cosa importante” ha detto.

D’altronde, la Salernitana non può che gioire, per il risultato ma in generale per il momento che sta vivendo. A +7 sulla zona retrocessione, la formazione campana si conferma come un interessante progetto che anche in questa stagione sta proponendo un buon gioco ed elementi interessanti. La base su cui costruire è più che buona, e c’è grande fiducia in ciò che la squadra sta facendo e potrebbe fare nel prossimo futuro.

Prima di tutto la salvezza, e poi si penserà a mettere dei punti fermi. A partire, a quanto pare oggi logico, dalla riconferma di Paulo Sousa, il cui contratto scade a fine giugno. E poi si guarderà alla rosa, che prima di essere rinforzata richiederà la conferma di alcuni dei principali elementi già adesso in formazione. Lovato, Bradaric, Mazzocchi sono alcuni dei nomi caldi sul mercato, e a essi non può aggiungersi ora anche Boulaye Dia.

Quale futuro per Dia e la Salernitana: De Sanctis chiarisce

Il 26enne attaccante senegalese è arrivato la scorsa estate in prestito oneroso dal Villarreal, ma ha già convinto tutti a Salerno. Con 12 gol e 6 assist in 29 partite è il miglior realizzatore della squadra e una delle rivelazioni di questa stagione in Serie A. La Salernitana ha già sborsato 1 milione di euro per l’autore della rete del pareggio oggi al Maradona, ma dovrà versarne altri agli spagnoli per poterlo confermare in estate.

Negli scorso giorni, l’agente di Dia ha detto a Radio CRC che il riscatto dell’attaccante “è possibile”, anche se la Salernitana ancora non ha fatto sapere nulla. Oggi, dopo il pareggio in casa del Napoli, De Sanctis ha messo in chiaro la situazione. “Dopo la salvezza faremo dei ragionamenti con lui, abbiamo la forza contrattuale per tenerlo e ce lo teniamo stretti” ha detto. Per riscattare il senegalese, la Salernitana dovrà pagare al Villarreal 12 milioni di euro.