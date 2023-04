“C’è solo un modo…”: Napoli, la reazione di Spalletti nel post partita

Parla Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli ha reagito in diretta ai microfoni di ‘Dazn’ ad una domanda particolare…

Delusione palpabile in casa Napoli dopo aver visto sfumato lo Scudetto. La squadra azzurra non è riuscita a mettere i puntini al posto giusto, facendosi bloccare in casa da una Salernitana che non si è arresa all’idea di essere una vittima sacrificale. La squadra di Sousa è riuscita a sfruttare una delle pochissime occasioni create, riuscendo anche a tenere botta nelle retrovie e trovando il solito Ochoa che ha fermato il Napoli in diverse occasioni.

La festa, va detto, è solo rimandata. Giovedì il Napoli sarà impegnato contro l’Udinese, ma molto dipenderà anche da quello che faranno Lazio e Juventus nella serata di mercoledì. Insomma, gli azzurri potrebbero festeggiare lo Scudetto anche 24 ore prima delle partita della Dacia Arena. La matematica è ad un passo, manca davvero poco e Spalletti è ben consapevole che la festa è soltanto rimandata.

Napoli, le parole di Spalletti nel post partita: la reazione…

L’allenatore del Napoli ora è chiamato a tenere la squadra concentrata. L’ultimo chilometro è il più difficile, ed è lo stesso allenatore ad averlo affermato anche nel post partita. Gli ultimi punti pesano di più, e questo ovviamente ha un effetto anche sulla mente dei giocatori. Oggi si è sfiorata l’impresa, ma la Salernitana ci ha tenuto a rovinare tutto.

Spalletti, come detto, ha parlato nel post partita ed ha cosi commentato la domanda di Andrea Stramaccioni. L’ex allenatore dell’Inter ha chiesto al tecnico del Napoli se non serva più ‘sporcizia’ sotto il punto di vista della costruzione in alcune situazioni di partita. “C’è solo un modo per non ricevere le critiche: non farlo. Se giochi e fai l’allenatore stai tranquillo che ti arrivano”, ha reagito Spalletti alla domanda di Stramaciconi.

“Ci sono i cecchini (ride ndr) e ti sparano. Per me non è un problema. Si va a fare quello che bisogna fare perché l’obiettivo è arrivare primi”, ha ancora detto il tecnico del Napoli. “Poi quando capitano le partite come oggi essere più sporchi può essere la soluzione. Bisogna giocare i palloni oltre la linea difensiva”, ha proseguito Spalletti, entrando quindi nel merito della questione. “Ora non si ha quella lucidità avuta in altre partite – ha detto Spalletti – perchè questo chilometro qui diventa il più fatico però si può andare a giocare addosso alla prima punta come nella ripresa”, ha ancora affermato.