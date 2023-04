Inter, batosta per Inzaghi: nuovo stop dopo la vittoria

L’Inter di Simone Inzaghi è tornata alla vittoria in campionato. Buone notizie dai risultati, ma problemi dall’infermeria.

Nel match dell’ora di pranzo della trentaduesima giornata di campionato l’Inter ha vinto in rimonta contro la Lazio di Maurizio Sarri e ha dato un importante segnale in chiave Champions. Il club nerazzurro, inizialmente sotto per il gol di Felipe Anderson, ha rimontato con le reti di Lautaro (doppietta) e di Gosens, raggiungendo Roma e Milan in classifica. Ora la zona Champions è più accesa che mai.

La squadra nerazzurra, con la semifinale di Champions League contro il Milan, e la finale di coppa Italia contro la Fiorentina, avrà un mese di Maggio davvero infernale, e che potrà avere diversi colpi di scena. Da un lato l’Inter potrebbe avanzare e realizzare cosi una stagione da sogno, dall’altro non si può escludere la possibilità di un fallimento totale. Il club nerazzurro ha diversi ko in campionato e la corsa Champions è tutt’altro che semplice, complice un calendario ostico.

Per disputare al meglio questo ultimo mese Inzaghi spera di contare su tutta la rosa ed evitare infortuni che possano complicare notevolmente le cose. Nelle ultime ore un calciatore si è però fermato, nuovo problema per il tecnico nerazzurro. Si tratta del terzino tedesco Robin Gosens.

Inter, si ferma Gosens dopo il gol

Un ruolo decisivo nel match odierno l’ha avuto il calciatore tedesco Robin Gosens. Subentrato nella ripresa ad uno stremato Bastoni, l’ex Atalanta si è inserito al meglio in occasione di un cross di Lukaku ed ha insaccato dietro ad un incolpevole Provedel. Oltre a questo però Gosens ha riscontrato un problema fisico subito dopo il gol, una tegola di certo non da poco.

Come riporta Ansa Gosens ha riportato una lussazione alla spalla destra, dopo una brutta caduta dopo il gol. Una situazione preoccupante visto anche i prossimi impegni, con il turno infrasettimanale e la Champions League in programma tra dieci giorni. Lo staff medico nerazzurro ha ridotto la lussazione negli spogliatoi, ma c’è in attesa di conoscere meglio le condizioni del calciatore e quando soprattutto tornerà a completa disposizione.