Inter, nome a sorpresa per la difesa: Marotta spiazza tutti

L’Inter ha messo nel mirino un difensore militante nella Premier League: è in scadenza nel 2024, Marotta ci pensa.

L’Inter riflette, in vista della sessione estiva del mercato. Sono infatti numerosi i titolari con un futuro tutto da scrivere che, al termine della stagione, rischiano di lasciare la compagnia. Uno di questi, ad esempio, risponde al nome di Romelu Lukaku: il belga non ha rispettato in pieno aspettative e, salvo sorprese, tornerà al Chelsea in attesa di essere poi smistato altrove. Già scritto, inoltre, l’addio di Milan Skriniar promesso sposo del Paris Saint Germain.

Ma non finisce qua, perché anche altre tre colonne portanti del pacchetto arretrato sono in bilico: parliamo di Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni e André Onana. L’olandese, in scadenza a giugno, ha messo in stand-by la trattativa per il rinnovo e sta valutando la possibilità di trasferirsi in un altro campionato. L’ex Parma, dal canto suo, vorrebbe restare ma ha chiesto un aumento di stipendio: dagli attuali 3.5 a quota 6 comprensivi di bonus.

Troppo per l’amministratore delegato Beppe Marotta che vorrebbe chiudere in maniera positiva l’operazione sui 4.5 netti con eventuali premi legati al rendimento e agli obiettivi stagionali. Per quanto riguarda il portiere, per lui si è ufficialmente mosso il Chelsea: la prima proposta, ovvero 10 milioni più il cartellino di Kepa, è stata rifiutata ma i contatti si potrebbero riattivare nel caso in cui i Blues decidano di mettere sul piatto Trevoh Chalobah e Ruben Loftus-Cheek. Il sostituto di Onana, intanto, è stato già individuato.

Inter, occhi su Adarabioyo

La scelta, in particolare, è ricaduta su Guglielmo Vicario valutato dall’Empoli almeno 20 milioni. I toscani, in realtà, contano di incamerare una cifra ancora superiore, alla luce delle tante squadre interessate all’estremo difensore tra cui Napoli, Juventus e Roma. Per potenziare difesa, invece, il mirino è stato spostato in Premier League: a Londra, per la precisione.

A Marotta, come riportato da ‘Sky Sport Uk’, piace il profilo di Tosin Adarabioyo. Si tratta di un centrale classe 1997 in forza al Fulham che, all’occorrenza, può giocare anche nella posizione di terzino destro. Un elemento polivalente, in scadenza nel 2024. I contatti per il rinnovo non sono scattati e così il manager potrebbe inserirsi e concretizzare il colpo a costi ridotti.