Roma, che guaio per Mourinho: pessime notizie dopo il Milan

Una pessima notizia per la Roma. Josè Mourinho adesso dovrà gestire la situazione, la notizia arriva arriva dopo il match giocato conto il Milan.

Un pareggio che non smuove in maniera particolare la classifica. Roma e Milan non si sono fatte del male, dopo aver giocato un finale di partite intenso e con ben due gol nei minuti di recupero. Prima la rete giallorossa del vantaggio filmato Tammy Abraham, poi il pareggio rossonero ed il definitivo 1-1. Soltanto un punti a testa, come detto, e giocatori che ovviamente hanno dato tutto in campo senza però riuscire a portare a casa i tre punti.

La Roma ci ha sperato nel finale, cosi come tutto l’Olimpico che ha applaudito i suoi giocatori. Insomma, servirà ancora un po’ di tempo per determinare quali saranno le quattro squadre che chiuderanno il campionato più in alto. Certo, nel caso della Roma c’è anche l’Europa League da giocare ed un sogno che i tifosi nutrono, ovvero vincere il secondo trofeo europeo consecutivo.

Lo scorso anno, infatti, la Roma ha trovato la vittoria della Conference League a Tirana, in Albania. Vincere anche quest’anno l’Europa League, e magari ritrovarsi tra le prime quattro, significherebbe proseguire il percorso in Europa cominciato la scorsa stagione insieme a Josè Mourinho.

Roma, che guaio: quanti infortunati per Mourinho

Proprio l’allenatore portoghese dovrà gestire al meglio la squadra in questo rush finale. Sarà necessaria la capacità di conservazione delle energie, gestione dello stress mentale. In quest’ultimo caso, tra l’altro, Mourinho ha già dimostrato in altre sedi di essere in grado di tenere la squadra su un livello di attenzione importante. Per l’allenatore della Roma, va detto, ad oggi i problemi sono altri.

Mourinho, infatti, si ritrova a fare la conta degli infortunati che, ad oggi, sono davvero tanti per la Roma. Angelo Mangiante, inviato di ‘Sky Sport’, ha pubblicato un tweet dove riassume la situazione in casa giallorossa.

“Post Roma-Milan. Salgono a 7 gli infortunati: Belotti, Kumbulla, Smalling, Llorente, Karsdorp, Bove, Wijnaldum più Matic squalificato. In totale 8 assenti mercoledì contro Monza”, le parole di Mangiante pubblicato attraverso il suo account Twitter. Insomma, una situazione tutt’altro che semplice da gestire per Mourinho che in un match decisivo come quello contro il Monza, si ritroverà ad avere tantissimi giocatori indisponibili.