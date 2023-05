Frosinone, ritorno in Serie A dopo quattro anni: Reggina battuta e promozione matematica

Arriva il nome della prima promossa in Serie A. Il Frosinone batte la Reggina e riconquista la massima serie dopo quattro stagioni.

Serviva una vittoria al Frosinone di Fabio Grosso per centrare con quattro giornate d’anticipo la promozione diretta in Serie A. I ciociari fanno il loro dovere contro la Reggina e, dopo un campionato passato nelle zone di vertice, mettono la ciliegina sulla torta tornando in massima serie dopo quattro stagioni.

Il Frosinone approfitta del mezzo passo falso del Bari contro il Cittadella e conquista i due punti di vantaggio che, a tre turni dalla fine, consentono ai ciociari di balzare a +10 in classifica e di conseguenza non poter essere più raggiungibile dalla terza in classifica. La pratica Reggina viene regolata già nel primo tempo con le reti di Borrelli e Roberto Insigne. L’espulsione di Cionek nei calabresi taglia qualsiasi speranza di rimonta.

Nella ripresa una rete per parte di Caso ed Hernani, rispettivamente per il Frosinone e la Reggina, portano il risultato sul definitivo 3-1. Punteggio che tradotto vuol dire Serie A per il Frosinone che l’anno prossimo tornerà a calcare i campi della massima serie per la seconda volta nella sua storia a distanza di quattro anni dall’ultima apparizione.

Serie B, Frosinone la prima promossa: la situazione

Se per il Frosinone il campionato può dirsi già concluso in maniera positiva, al Genoa, secondo classificato, manca poco. Il Grifone infatti, a tre giornate dal termine, ha 6 punti di vantaggio sul Bari terzo in classifica, il quale è comunque sicuro di disputare i play-off. Proprio la Reggina, sconfitta oggi a Frosinone, rischia in quanto raggiunta dall’Ascoli e tallonata da un folto gruppo di squadre che comprende anche Palermo e Venezia.

In cosa invece situazione difficile per il Benevento sempre più a secco di vittorie e sempre più ultimo in classifica, mentre dal Cittadella 14esimo alla SPAL 19esima ci sono solo tre punti di distacco. In queste ultime giornate potrebbe cambiare tutti tra chi potrebbe salvarsi, chi invece dovrà sperare nel play-out e chi scenderà direttamente in Serie C.

Ecco la classifica di Serie B: Frosinone 51; Genoa 67; Bari 61; SudTirol 54; Parma 52; Cagliari 51; Pisa 46; Reggina 46; Ascoli 46; Venezia 45; Palermo 45; Modena 44; Como 43; Ternana 43; Cittadella 38; Brescia 38; Cosenza 38; Perugia 36; SPAL 35; Benevento 32