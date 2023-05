Napoli, l’ipotesi dopo il match con l’Udinese spiazza i tifosi

In vista del match tra Udinese e Napoli, sta maturando una clamorosa decisione. Ecco cosa potrebbe succedere ad Udine giovedì sera.

Il pareggio del Napoli contro la Salernitana, unita alla sconfitta della Lazio contro l’Inter, rimanda la festa Scudetto partenopea, ma consente però al Napoli di essere, ad oggi, totalmente padrone del proprio destino. Un punto ad Udine, nel match della Dacia Arena contro i padroni di casa, e sarà vittoria della Serie A.

Un successo che potrebbe poi maturare anche davanti alla televisione qualora la Lazio non riuscisse a fare suo il match contro il Sassuolo all’Olimpico. Nel frattempo, dal punto di vista delle autorità, si prepara tutto per rendere quanto più agevole il possibile inizio dei festeggiamenti. Il timore è quello legato al rientro della squadra da Udine, con gli inevitabili disagi che si potrebbero creare in aeroporto.

L’aeroporto di Capodichino, lo scalo che serve la città di Napoli, è infatti molto a ridosso della città, in una zona collegata da tangenziale e autostrade che sono fondamentali per la viabilità urbana del capoluogo partenopeo. Un’eventuale festa per accogliere la squadra dal ritorno da Udine potrebbe creare disagi non indifferenti alla viabilità. Ecco quindi che si sta valutando la clamorosa ipotesi.

Napoli, si valuta il soggiorno prolungato ad Udine: ecco quanto gli azzurri potrebbero ritornare

Stando a quanto riporta Sky, l’ipotesi al momento sul tavolo è quella di un soggiorno lungo da parte del Napoli ad Udine. Gli azzurri infatti potrebbero optare per restare nel capoluogo friulano uno o addirittura due giorni in più del previsto, rientrando a Napoli direttamente per il match contro la Fiorentina.

Questo indipendentemente dal fatto che il match possa giocarsi normalmente di sera, come molto probabile accada, oppure ci sia un altrettanto clamoroso anticipo alle 18. In entrambi i casi il ritorno in città la sera stessa o in piena notte sarebbe in questo momento in via di esclusione.