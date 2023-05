Inter, Inzaghi può sorridere: segnale netto, c’è il ritorno più atteso

Feeling ritrovato tra i due nerazzurri. La vittoria dell’Inter passa anche dal loro rapporto.

La stagione dell’Inter sembra essersi ripresa. Dopo un periodo complicato, nel quale i nerazzurri avevano collezionato quattro sconfitte in cinque partite, sembra essere tornata una certa compattezza.

L’Inter sembra aver tolto la maschera, abbandonando il doppio volto tra campionato e Champions League che l’aveva caratterizzata nelle ultime settimane. Il percorso europeo, infatti, è stato straordinario finora. La qualificazione alla semifinale di Champions League è un traguardo clamoroso, una pezza ad una stagione al di sotto delle aspettative.

Affronteranno i cugini del Milan, in un derby europeo che si propetta epocale. Se in Europa i nerazzurri hanno avuto un passo costante, in campionato non è stato così.

Gli scettici dicevano che la vittoria 3-0 contro l’Empoli era soltanto fumo negli occhi, che sarebbero tornati a zoppicare. E invece è arrivata la vittoria contro la Lazio. Tre punti fondamentali che consentono all’Inter di rimanere agganciati ai posti per la prossima Champions League approfittando del pareggio tra Roma e Milan.

Più del risultato, però, quello che convince è la prestazione dei nerazzurri. La rimonta effettuata dopo aver visto annusargli un gol e dopo aver subito uno dai biancocelesti, è il simbolo di una forza mentale ritrovata. Un collettivo che è tornato a giocare da tale, e che contro l’ex squadra di Simone Inzaghi l’ha dimostrato.

Inter, Lukaku ritrova il feeling con Lautaro: il segreto tramite Instagram

Tra i calciatori più al centro di questo collettivo, ritroviamo una coppia che da qualche tempo sembrava non più così tanto affiatata. Nell’ultima gara contro la Lazio sembrano aver ritrovato un feeling che mancava da molto tempo.

Il primo gol di Lautaro nasce da un’invenzione dell’attaccante belga, che serve in area un pallone al bacio per l’argentino che batte Provedel e segna il gol pareggio. Un’azione che avrà riacceso nei tifosi nerazzurri i ricordi dell’Inter di Antonio Conte, quando Lautaro e Lukaku davano spettacolo in ogni partita con giocate come questa.

Proprio Lukaku, tramite Instagram ha sancito il legame con Lautaro attraverso una stories nella quale scrive “Fai il movimento e ti cerco”.