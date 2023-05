Mourinho gelato, si inguaia la lotta Champions: doppia mazzata Roma

La Roma scenderà in campo prima contro il Monza nell’infrasettimanale e poi contro l’Inter sabato: novità per Mourinho.

La Roma ha diversi impegni importanti a cui far fronte e tanti infortunati. Per ultimi anche Marash Kumbulla, che ha riportato una lesione al menisco, e Andrea Belotti, che ha rimediato una frattura alla cartilagine costale. José Mourinho dovrà affrontare gli appuntamenti in programma perciò con una rosa decisamente ristretta. Non arrivano buone nuove sul fronte infortuni.

La Roma se la vedrà nel turno infrasettimanale con il Monza di Raffaele Palladino che ha messo i bastoni tra le ruote a tante big del campionato in questa stagione. Poi sarà scontro diretto con l’Inter, sabato 6 maggio alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico.

In campionato è ancora tutto aperto per la qualificazione in Champions League della prossima stagione. Mentre in Europa League c’è una semifinale da doversi giocare. Le ultime novità dall’infermieria dei giallorossi.

Roma, in vista di Monza e Inter le novità sugli infortunati: le ultime anche su Dybala e Wijnaldum

La Roma non può permettersi passi falsi ma José Mourinho sa anche che sarà molto difficile scendere in campo per via dei tanti infortunati. In questo senso, in vista di Monza e Inter, arrivano novità importanti da ‘SportMediaset’ sulle condizioni di Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum. Nessuno dei due si è allenato in gruppo, ma entrambi hanno ancora svolto un lavoro personalizzato a parte. Saranno rivalutati nella giornata di martedì. Inoltre, Smalling e Llorente restano out e potrebbe esserci la convocazione di Dimitros Keramitsis, difensore della Primavara.

In ogni caso, Paulo Dybala vuole mostrare alla Roma tutta la propria vicinanza, con la speranza che possa recuperare almeno per il big match contro l’Inter. E sui social l’argentino ha perciò scritto questo messaggio: “Siamo appena entrati in quest’ultimo mese delle competizioni e non ci possiamo fermare qua. È proprio adesso che dobbiamo rimanere concentrati al massimo e fare quest’ultimo sforzo insieme. Daje Roma”.