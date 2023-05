Udinese-Napoli, riunione in Prefettura: “Cambio orario…”

Bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti sulla gara di giovedì sera tra l’Udinese di Sottil ed il Napoli di Luciano Spalletti.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha fallito il primo match point per vincere aritmeticamente il campionato italiano. Gli azzurri, dopo la sconfitta per 3-1 della Lazio di Maurizio Sarri a San Siro contro l’Inter, non sono riusciti a battere allo Stadio Diego Armando Maradona la Salernitana guidata da Paulo Sousa.

I partenopei, infatti, hanno pareggiato 1-1 nel match giocato ieri pomeriggio a Fuorigrotta contro il team granata. Il Napoli ha provato a chiudere la pratica Scudetto davanti ai propri tifosi, ma il gol del vantaggio iniziale di Mathias Olivera è stato raggiunto nei minuti finali dalla bellissima rete realizzata da Dia.

Per festeggiare la vittoria del terzo Scudetto, i tifosi del Napoli dovranno aspettare adesso il prossimo turno infrasettimanale. L’aritmetica potrebbe arrivare sia mercoledì, se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo, che giovedì, in caso di pareggio in trasferta contro l’Udinese. Proprio sulla gara contro i friulani bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti.

Udinese-Napoli, il Prefetto della città di Udine: “Cambio orario? L’unica cosa certa è la riunione di domani”

Massimo Marchesiello, Prefetto di Udine, ha infatti parlato così all’Ansa’ sulla possibilità di spostare l’orario della la partita tra la squadra di Sottil e gli azzurri: “Cambio orario di Udinese-Napoli? L’unica cosa certa, almeno per il momento, è la riunione che è stata convocata per domani mattina, in Prefettura. Ci saranno le forze dell’ordine, il Comune e la dirigenza dell’Udinese per la gestione dell’afflusso dei tifosi per la gara”.

In queste ore, infatti, si sta facendo sempre più largo che la gara della Dacia Arena tra l’Udinese di Andrea Sottil ed il Napoli di Luciano Spalletti cambi orario. La partita, infatti, non dovrebbe iniziare alle ore 20.45, ma o alle 18 o alle 18.30. Nella giornata di domani, quindi, si saprà sicuramente di più su quando si giocherà la gara in questione.