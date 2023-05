Numeri da record: Milan, l’annuncio di Scaroni fa sognare

Idee chiare per il presidente del Milan. Gli ultimi anni sono stati positivi, ma gli obiettivi futuri sono ancora più grandi.

La stagione del Milan ha un doppio volto. Se da un lato in Champions League va a gonfie vele, dall’altro lato, in campionato, zoppica.

La qualificazione alla semifinale di Champions League è un traguardo clamoroso dal punto di vista sportivo per i rossoneri, e importantissimo per le casse della società.

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Radio Anch’io Sport“, dove ha commentato la stagione in corso e la situazione finanziaria rossonera.

“Nel 2018 sono diventato presidente del Milan e la progressione che abbiamo avuto è stata fantastica. Nel 2019/20 abbiamo raggiunto l’Europa League, nel 2020/21 la Champions League, l’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto e quest’anno abbiamo raggiunto la semifinale di Champions League”, ha commentato.

“I risultati del Napoli sono fenomenali da entrambi i punti di vista, sia sportivi che economici. L’anno scorso ha fatto una campagna acquisti nella quale ha incassato ed è riuscita a non spendere. Ha un allenatore bravissimo e ha acquistato calciatori formidabili. Voglio complimentarmi con Aurelio De Laurentiis. La gestione di questa operazione è tutta sua, fin da quando ha acquistato il Napoli affrontando il fallimento”, ha continuato Scaroni.

Milan, incassi aumentati: l’obiettivo stagionale

Il presidente del Milan si è poi soffermato sulla situazione finanziaria del club rossonero.

“Possiamo ritenerci molto soddisfatti sia dei risultati sportivi che di quelli economici, che stanno iniziando a darci soddisfazioni. Secondo me se non si ottengono risultati economici poi diventa difficile ottenere quelli sportivi. Quest’anno l’obiettivo è tenere il bilancio in attivo. Gli introiti sono aumentati, così come il fatturato. Quest’anno siamo sui 350 milioni di euro. Spero che questo sarà l’anno in cui le nostre cifre saranno positive. L’ultima volta che è successo era il 2006, ed è veramente troppo tempo fa”, ha concluso il presidente del Milan.

Parole che testimoniano l’impegno che la dirigenza rossonera ha messo nel ultimi anni, ed i risultati ottenuti. Una progressione straordinaria che potrebbe colmare, chissà, anche con un traguardo europeo più grande.