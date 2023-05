Serie A, una panchina sta per saltare: vertice decisivo, tifosi in ansia

Dopo i risultati dell’ultimo turno di campionato, in queste ore potrebbe saltare una nuova panchina della nostra Serie A.

L’ultimo turno del nostro campionato ha avuto come argomento principale il mancato festeggiamento della vittoria dello Scudetto da parte del Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, dopo il ko della Lazio a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi, hanno di fatto fallito il primo match point per laurearsi campioni d’Italia.

Il Napoli, infatti, hasolo pareggiato ieri pomeriggio per 1-1 allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Salernitana guidata da Paulo Sousa. I partenopei sono passati in vantaggio con il colpo di testa di Mathias Olivera, ma il bellissimo gol di Dia nei minuti finali della partita ha rimandato di qualche giorno una lunga festa attesa da 33 anni.

Ma nell’ultimo turno di campionato bisogna registrare anche la grandissima lotta per accedere alla prossima edizione della Champions League. Dopo il Napoli, infatti, ci sono sei squadre raccolte in soli 6 punti. Anche il discorso salvezza è sempre più avvincente, visto il Verona ha raggiunto lo Spezia di Leonardo Semplici al quartultimo posto. La Serie A riscenderà ora subito in campo, visto il turno infrasettimanale che inizierà mercoledì, ma in queste ore potrebbe esserci comunque un avvicendamento in panchina.

Sampodoria, incontro tra Stankovic e dirigenza per capire se continuare o meno: i dettagli

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, oggi sarà il giorno decisivo per capire se Dejan Stankovic continuerà ad ad essere l’allenatore della Sampdoria. Dopo il brutto ko di ieri contro la Fiorentina per 5-0, di fatto, l’allenamento di questa mattina della squadra blucerchiata è stato posticipato proprio per permettere un confronto tra il tecnico serbo e la dirigenza.

Le parti in questione si incontreranno verso l’orario di pranzo per decidere se continuare o meno il loro rapporto lavorativo fino al termine di questa stagione. In caso di addio di Dejan Stankovic, la panchina della Sampdoria potrebbe essere affidata in queste ultime giornate di campionato a Palombo o a Tufano.