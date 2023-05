“Arnautovic e Morata…”: Milan, l’idea ora stuzzica i tifosi

L’idea per l’attacco del Milan che stuzzica anche i tifosi. Se n’è parlato in diretta, cosa succederà in estate?

Un finale di campionato travolgente, che vedrà protagonista anche il Milan. La squadra di Stefano Pioli sta lavorando per centrare gli obiettivi ancora perseguibili: in primis centrare il piazzamento Champions, poi provare ad arrivare ad Istanbul per giocarsi la vittoria in finale di Coppa dei Campioni. La partita contro l’Inter sarà uno spartiacque importante per la compagine rossonera, ma il club ha chiarito in maniera importante quanto sia decisivo arrivare tra le prime quattro della classe.

Una stagione particolare, quella vissuta dalla squadra di Pioli, dove la discontinuità è stato elemento cardine nel corso dei mesi. Certo, la vittoria nel doppio confronto con il Napoli (oltre a quella larga in campionato) ha dato grande entusiasmo a tutto l’ambiente, ma restano delle macchie importanti su quanto è stato fatto fino a questo momento.

Anche il ruolo di alcuni giocatori andrà rivisto. Alcuni investimenti fatti dal club la scorsa estate non hanno dato il risultato sperato, e cosi in estate potrebbero esserci dei movimenti importanti da parte della società propria per costruire una rosa che possa mostrarsi maggiormente solida sotto il punto di vista mentale e più affine alle idee di Pioli per quanto riguarda l’aspetto tattico.

Milan, la proposta di Lele Adani: tifosi stuzzicati

L’attacco rossonero, ad esempio, sarà rivisto in maniera importante. Il caso Leao tiene botta, da capire poi anche il futuro di Ibrahimovic, Giroud e Rebic: nessuno di questi ha chiaro quello che sarà il proprio futuro. Nel corso della ‘BoboTv’ su Twitch, c’è stata una discussione molto importante su quanto andrà fatto dal Milan la prossima estate.

La proposta di Antonio Cassano è stata chiara: puntare su Dusan Vlahovic. A questa, però, è arrivata la risposta di Lele Adani che ha lanciato un’idea che stuzzica i tifosi del Milan. “Il Milan ne deve fare due di attaccanti…”, ha detto l’ex difensore dell’Inter.

“C’è quello al posto di Ibra, poi un altro che faccia il titolare. Per me il Milan dovrebbe fare Arnautovic e Morata e lasciar partire Origi”, le parole di Adani. Una ‘proposta’ quella di Adani che potrebbe essere fattibile anche sotto il punto di vista economico, e che potrebbe fare al caso dello stesso Pioli nell’immediato futuro. Certo, da capire cosa ne pensi Paolo Maldini ed il club…