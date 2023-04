Milan, doccia fredda per Pioli: l’ufficialità gela tutti

Il Milan si prepara per affrontare i prossimi impegni, molto importanti tra Serie A e Champions League, ma nel mentre arriva una doccia fredda per Stefano Pioli.

Il Milan ha davanti a sé un calendario fittissimo di impegni fin troppo importanti. Ne va di una stagione. C’è infatti la Champions League per la prossima stagione in cui qualificarsi e la finale della stessa competizione, per questa stagione, a cui approdare. Ma nel frattempo non arrivano buone notizie dall’infermeria.

Stefano Pioli ha bisogno della rosa al completo per affrontare gli impegni in programma in questo rush finale di stagione. Se dal mercato arrivano buone notizie, con il sì verbale di Rafael Leao al rinnovo di contratto, è dall’infermeria che sopraggiungono cattivi aggiornamenti.

Perché Zlatan Ibrahimovic, costretto a fermarsi nel corso del riscaldamento prima del match con il Lecce, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno certificato un nuovo ko. L’attaccante si ferma ai box e Pioli lo perde per diverso tempo.

Milan, brutte notizie per Ibrahimovic: l’attaccante è di nuovo indisponibile per Pioli

Il Milan, dunque, dovrà ancora fare a meno di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante è stato molto poco a disposizione per Stefano Pioli e la squadra in questi ultimi mesi. E adesso c’è il concreto rischio che la sua stagione sia finita.

Come fatto sapere da ‘Sky Sport’, quindi: “Zlatan Ibrahimovic è stato sottoposto a esami di controllo che hanno confermato una lesione del gemello mediale del polpaccio destro“. Sarà fuori almeno per un mese. La speranza, flebile, è di riaverlo per la fine del campionato ma il rischio concreto è che non riesca a farcela prima di giugno e che la sua stagione sia perciò finita.