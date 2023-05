Cristiano Ronaldo, è già addio all’Arabia: svelato il suo futuro

L’avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita potrebbe clamorosamente essere già al capolinea: ecco il futuro di CR7.

La scelta di Cristiano Ronaldo di giocare con l’Al Nassr aveva destato molta curiosità e dato vita a diverse discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Da un lato lo stipendio monstre, dall’altro la decisione, da parte di un calciatore che ha sempre fatto della competitività la sua bandiera, di concludere la carriera in un torneo non certo rinomato per la sua competitività.

L’avventura di CR7 nel campionato di calcio dell’Arabia Saudita potrebbe però concludersi prima del previsto. L’attaccante portoghese infatti starebbe pensando non solo di lasciare il campionato saudita, ma addirittura di appendere le scarpette al chiodo di ritirarsi dal calcio giocato.

Secondo alcuni rumors raccolti dai colleghi di El Nacional, in Ronaldo starebbe maturando l’idea che le sue attuali prestazioni non all’altezza della sua carriera straordinaria potrebbero macchiare la sua immagine. Da qui la preferenza per un ritiro anticipato piuttosto che un declino prolungato con magari diverse prestazioni sottotono a macchiare una carriera altrimenti di straordinario livello.

Cristiano Ronaldo pensa al ritiro, ma l’Al Nassr potrebbe non essere d’accordo

Sebbene al momento questa sia solo un’ipotesi, la reazione a questi rumors da parte dell’Al Nassr non sarebbe stata affatto positiva. Il club saudita, che ha ingaggiato Ronaldo a peso d’oro, si aspetta almeno un’altra stagione da calciatore da parte di CR7.

La volontà di Ronaldo sarebbe però quella di restare comunque in Arabia Saudita come ambasciatore calcistico. Da vedere se l’Al Nassr accetterà questa soluzione di compromesso, oppure deciderà di andare fino in fondo ed obbligare Ronaldo a rispettare il suo contratto in essere con il club saudita e quindi giocare almeno un altro anno. Da non dimenticare che il grande investimento fatto per portare CR7 è arrivato sulla scia di un progetto volto a migliorare l’immagine sportiva della massima serie dell’Arabia Saudita e che con Ronaldo lontano dal campo ciò risulterebbe molto più difficile.