Inter, caos totale: disastro Suning, rosso da due miliardi di euro

L’Inter continua a fare notizia per via dei problemi economici della sua proprietà, il colosso cinese Suning: ecco i numeri del bilancio 2022.

Da un lato ci sono Simone Inzaghi e i suoi ragazzi, che stanno disputando una stagione per molti versi soddisfacente, e dall’altro c’è Suning con la sua inarrestabile crisi. Se l’Inter in campo va piuttosto bene, soprattutto ora che ha recuperato il quarto posto in Serie A, la sua proprietà non può affatto sorridere. Sono infatti stati diffusi oggi i dati sul bilancio del 2022 del colosso cinese della famiglia Zhang, e i debiti sono ancora molto grossi.

Una crisi che ha iniziato a emergere nell’autunno del 2019, ma che è divenuta evidente a tutti solo un anno dopo. La pandemia del Covid-19 ha reso palesi le difficoltà finanziarie di Suning, portando alla clamorosa decisione di sciogliere lo Jiangsu, il club fresco vincitore del titolo cinese. Meglio, ma non troppo, è andata all’Inter, che dopo aver conquistato lo scudetto pochi mesi dopo la scomparsa della sua ‘sorella’ asiatica è stata smantellata a causa dei debiti.

Da allora la situazione del club è stata più che altro quella di restare a galla riducendo i costi, ed è innegabile che il piano stia funzionando. La stabilità economica del club è ancora preoccupante, ma da allora sono arrivate una Coppa Italia e due Supercoppe, e quest’anno i nerazzurri sognano ancora in grande. Sono di nuovo in finale di Coppa Italia e in semifinale di Champions League, nonostante le molte cessioni. Tuttavia, all’orizzonte ancora non si vede una soluzione alla crisi.

Inter, sempre pesante la situazione debitoria di Suning

La holding della famiglia Zhang non arresta la sua crisi, anche se qualche segno di miglioramento si intravede. Nel bilancio 2022 di recente reso pubblico, Suning ha registrato un calo dei ricavi a 9,4 miliardi di euro: l’anno precedente erano stati quasi il doppio, 18,3 miliardi. Ma la buona notizia è che, nel frattempo, cala anche il passivo dei conti, sceso a 2,1 miliardi di euro di perdita netta. Nel 2021, era stata invece di 5,5 miliardi.

La motivazione di questi bruschi cambiamenti rispetto al precedente bilancio è dovuta alla cessione di alcune attività logistiche e di azioni in una società di credito. È quindi ancora presto per sorridere, e anzi i problemi per Suning e per l’Inter sono ancora ben lontani dal dirsi alle spalle. Steven Zhang in particolare ha ancora delle cause legali aperte a Hong Kong, e il suo caso non può non preoccupare l’ambiente societario.