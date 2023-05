Juventus, Allegri può esultare: l’annuncio in conferenza è una manna

L’allenatore della Juventus ha chiarito in conferenza stampa due aspetti in vista della gara di domani sera all’Allianz Stadium contro il Lecce A Bologna, la Juventus non è riuscita a ritrovare la vittoria ma quantomeno è tornata a muovere la classifica. Un pareggio positivo secondo il commento di Max Allegri, che al termine della gara contro la squadra di Thiago Motta ha parlato anche un punto guadagnato sul secondo posto.

I bianconeri, infatti, sono adesso distanti un punto dalla Lazio, hanno perso due lunghezze rispetto all’Inter e mantenuto invariato il proprio distacco su Milan e Roma. Nelle sei giornate conclusive, la formazione di Allegri dovrà rimanere concentrata, senza perdere di vista l’Europa League. Intanto, nella giornata di oggi si è registrata un’altra novità che ha riportato il sorriso.

Juventus, Di Maria rientra in gruppo: “Sta bene”, Allegri chiude il caso intorno all’argentino

Alla vigilia della gara interna con il Lecce, il tecnico della Juventus Max Allegri ha fatto il punto sull’infermeria. Durante l’allenamento di questa mattina, è tornato ad allenarsi con il gruppo Angel Di Maria che non era stato convocato per la trasferta di Bologna.





Intorno all’argentino, nelle scorse ore, è stato montato un caso inerente le sue condizioni e l’autoesclusione dopo aver capito di non far parte dell’undici titolare. L’attaccante, evidentemente guarito rapidamente, si è mostrato sorridente. E di lui ha parlato pure Allegri in conferenza stampa: “Angel sta bene. Il dolore alla caviglia è passato e potrà essere della partita. Ci aspettiamo tanto da lui, come del resto da tutti, ma con il suo talento è un uomo capace di fare la differenza all’interno di una gara”.

Ha poi parlato anche di Rabiot: “Non è ai livelli di qualche mese fa ma anche a Bologna ha fatto una partita importante. Domani però potrebbe riposare”, ha concluso il tecnico bianconero.