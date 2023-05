Juventus, non solo Giuntoli: tris di nomi per la dirigenza

La Juventus potrebbe attuare una vera rivoluzione a fine stagione. Intriga il clamoroso nome di Cristiano Giuntoli.

La stagione della Juventus è stata finora abbastanza deludente. Il club bianconero aveva ben altre aspettative, ma sia causa infortuni, sia complici questioni extra calcistiche, non ha trovato la giusta continuità. I risultati sono stati abbastanza scadenti e potrebbero esserci presto nuovi colpi di scena. In questa stagione la storica dirigenza bianconera (Agnelli e Nedved in primis) è stata costretta alle dimissioni e la società ha inserito nomi totalmente nuovi.

Queste scelte non sono però opzioni principali dal lato sportivo e in società c’è la consapevolezza che presto potrebbe esserci un nuovo cambiamento. Tra le tante cose in casa Juve manca la figura di un vero direttore sportivo e la Juve è a caccia da tempo di un nome che possa occuparsi delle strategie di mercato bianconere.

Le ultime mosse non sono state molto positive, la Juve è la squadra che ha investito di più negli ultimi anni, ma i risultati sono stati spesso altalenanti. Un esempio netto delle problematiche bianconere sta nel Napoli capolista, società che ha quasi dimezzato il monte ingaggi e che ha dominato il campionato, rifilando tra l’altro due umilianti sconfitte agli storici avversari. La Juve ora penserà a concludere al meglio la stagione, tra campionato ed Europa League, ma dopo valuterà le opzioni future.

Juventus, tris di nomi per la dirigenza

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport proprio per questo la Juve avrebbe messo nel mirino proprio Giuntoli e il dirigente sarebbe in pole per assumere la carica di direttore sportivo. Tanti ma riguardo questa possibilità, Giuntoli è sotto contratto con il Napoli e c’è da capire la volontà di De Laurentiis e dello stesso Giuntoli per il suo futuro. Proprio per questo la Juve valuta anche alternative e avrebbe sondato due nomi vicino ad Allegri, o almeno dirigenti che hanno lavorato in passato con il tecnico livornese.

Oltre a Giuntoli la società torinese valuta i nomi di Massara del Milan e di Rossi del Sassuolo, entrambi molto legati ai club di riferimento e quindi opzioni tutt’altro che semplici. La Juve lavora al futuro, pensa alla nuova dirigenza ma ricominciare non è cosi semplice.