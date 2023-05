L’ufficialità è una manna per il Monza di Galliani: tifosi in delirio

Il Monza di Galliani e Berlusconi è una delle squadre rivelazione della stagione in Serie A, e gran parte del merito è di una persona precisa.

Non è solo un campionato per le big, anzi in questa stagione tante piccole hanno offerto prestazioni sorprendenti. Tra queste c’è senza dubbio il Monza, neopromossa di lusso che, dopo un inizio drammatico, ha saputo invertire la rotta in campionato. Al momento, i brianzoli si trovano decimi in classifica, a un solo punto dall’ottavo posto occupato dal Bologna. Una stagione che, adesso, offre ottime prospettive per il futuro del club di Galliani e Berlusconi.

D’altronde, che il Monza dovesse riprendersi pareva nell’ordine delle cose. La società ha investito molto in questi anni, per risalire dalla Serie C alla massima divisione italiana. L’ex duo del Milan degli anni d’oro ha condotto una lussuosa campagna acquisti la scorsa estate, e adesso la squadra si trova quasi a ridosso della zona Europa. Un successo targato indubbiamente Raffaele Palladino, che dopo la sua inaspettata promozione in panchina ha cambiato la squadra.

Chiamato a sostituire Stroppa, artefice della promozione in Serie A, il nuovo allenatore del Monza ha completamente ribaltato la squadra. Da allora sono arrivate vittorie e prestazioni convincenti: dal 13 settembre, quando venne promosso dalla Primavera, ha ottenuto 43 punti in 26 partite. La formazione di Palladino ha dimostrato di saper fare punti con le piccole e le medie del campionato, ma anche contro le big. Ne sanno qualcosa Juventus e Inter.

Monza sogna: la Serie A riconosce i meriti di Palladino

I bianconeri sono stati battuti sia all’andata che al ritorno, mentre i nerazzurri, dopo il pareggio di gennaio, sono caduti contro i brianzoli il 15 aprile scorso. Un partita, quest’ultima, che è stata il fiore all’occhiello di un mese straordinario, e che ha convinto la Lega di Serie A a premiare Palladino. Durante il prossimo match contro la Roma, domani al Brianteo, il tecnico campano verrà premiato come allenatore del mese.

Lo ha annunciato poco fa la Lega di Serie A, rendendo pubblico quanto stabilito da una giuria composta dai direttori di testate giornalistiche sportive italiane. Nel mese appena concluso, il Monza di Palladino ha esordito perdendo in casa con la Lazio, ma ha poi pareggiato a Udine, battuto l’Inter a San Siro e sconfitto la Fiorentina. Nell’ultimo turno, i brianzoli hanno poi vinto facilmente 2-0 in casa dello Spezia.