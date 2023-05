Serie A, prosegue la crescita: nuovo manager negli Usa, arriva Mitchell

La Serie A ha annunciato il nome del nuovo Managing Director del suo ufficio a New York: un nuovo passo verso la crescita del brand ‘calcio’.

Importante annuncio per il brand del calcio italiano a livello internazionale. La Lega di Serie A ha comunicato oggi il nome del suo nuovo manager di punta negli Stati Uniti. Ovvero un punto di riferimento per la massima lega italiana e i suoi club in Nord America, con il compito di rinforzare il network del brand ‘calcio’ in giro per il mondo. Si tratta di Andy Mitchell, uno stimato professionista con 30 anni di esperienza nell’ambito dei media.

La sua nomina all’ufficio di New York rappresenta un importante traguarda per la Serie A, che punta ad aumentare e consolidare la propria presenza nel mercato estero. Soprattutto in un momento in cui il calcio sta vedendo crescere il proprio appeal in Nord America, divenuto ormai un floridissimo mercato. I successi internazionali dei club italiani nel corso di questa stagione rappresentano un ottimo biglietto da visita per tutti gli appassionati fuori dall’Europa.

Mitchell avrà il compito di studiare nuove strategie di marketing per promuovere ancora di più il campionato italiano all’estero. In questo modo, il percorso di internazionalizzazione della Serie A potrà fare affidamento su un nuovo importante apporto. L’ufficio della Serie A a New York è stato aperto un anno fa esatto, e ha già visto sorgere diverse iniziative, che hanno coinvolto anche vecchie leggende del nostro calcio.

Chi è Andy Mitchell, il nuovo Managing Director della Serie A a New York

“Siamo certi che la grande esperienza di Andy ci permetterà di espanderci ulteriormente in un mercato strategico come quello americano.” Così ha detto Luigi De Siervo, presidente della Serie A. Andy Mitchell arriva a dirigere l’ufficio newyorkese della lega italiana di calcio dopo 30 anni di esperienza in aziende del settore media e comunicazioni. La sua esperienza è maturata principalmente in Facebook/Meta. Successivamente ha guidato il settore del digital marketing e le partnership di CNN Worldwide.

“È un’opportunità incredibile per me lavorare con la Serie A negli Stati Uniti. – afferma Andy Mitchell – La Lega compete al più alto livello calcistico del mondo e gli americani hanno un rapporto unico con la cultura italiana. C’è molto spazio per far crescere la Serie A negli Stati Uniti e sono entusiasta di affrontare questa sfida”.